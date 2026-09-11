Αντικαταστάθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης μετά τη δημόσια αντιπαράθεση με συνεργάτη του Νίκου Δένδια

Στην αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή σε δύο κυρώσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προχώρησε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη δημόσια αντιπαράθεση που άνοιξε ο βουλευτής Καβάλας με τον διευθυντή του γραφείου του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, Δημήτρη Περδίκη. Η ενέργεια του βουλευτή προκάλεσε την έντονη οργή τόσο του υπουργού Εθνικής Άμυνας όσο και του Μαξίμου, καθώς θεωρήθηκε αδιανόητη.

Η αντικατάσταση του βουλευτή

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε την αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη από τις θέσεις του εισηγητή σε δύο σημαντικές κυρώσεις που αφορούν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα της δημόσιας δυσαρέσκειας που εξέφρασε ο βουλευτής Καβάλας.

Ο ίδιος ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά την εκδήλωση της δυσαρέσκειάς του, ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει στις συγκεκριμένες θέσεις εισηγητή. Τη θέση του αναλαμβάνει πλέον ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αμυράς.

Η δημόσια δυσαρέσκεια και οι αιτιάσεις

Ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε εκφράσει δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Περδίκη, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης και διευθυντής του γραφείου του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια. Ο βουλευτής Καβάλας καταλόγισε στον κ. Περδίκη «έπαρση και αλαζονεία» για τη στάση του.

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση του κ. Λαζαρίδη έγινε μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο X, όπου εξέφρασε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους την ενόχλησή του. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε την έναρξη της δημόσιας αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Το χρονικό της επικοινωνίας

Ως αφορμή για την αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, στάθηκε η προσπάθειά του να επικοινωνήσει με τον διευθυντή του γραφείου του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη Περδίκη. Στόχος της επικοινωνίας ήταν η συνεννόηση ενόψει της συζήτησης των δύο κυρώσεων για τις οποίες ο κ. Λαζαρίδης είχε οριστεί εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας.

Ο βουλευτής της ΝΔ περιέγραψε λεπτομερώς την προσπάθειά του, αναφέροντας: «Χθες, στις 11.39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του απέστειλα SMS να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της ΝΔ σε δύο κυρώσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας». Ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι μέχρι την ώρα της ανάρτησής του δεν είχε υπάρξει καμία ανταπόκριση από τον Δημήτρη Περδίκη.

Την τοποθέτησή του στο X έκλεισε με μια σαφώς αιχμηρή αναφορά προς τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, δηλώνοντας: «Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας».

Η αντίδραση του Μαξίμου και του υπουργού Άμυνας

Η δημόσια καταγγελία του Μακάριου Λαζαρίδη, μέσω της ανάρτησής του στο X, προκάλεσε έντονη αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενέργεια αυτή προκάλεσε την έντονη οργή όχι μόνο του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, αλλά και του Μαξίμου.

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση του βουλευτή θεωρήθηκε «αδιανόητη ενέργεια» από τις συγκεκριμένες πλευρές. Η οργή που προκλήθηκε οδήγησε στην απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για την άμεση αντικατάσταση του κ. Λαζαρίδη από τις θέσεις του εισηγητή.

Νέος εισηγητής ο Γιώργος Αμυράς

Μετά την απόφαση για την αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε άμεσα στον ορισμό νέου εισηγητή. Τη θέση του αναλαμβάνει πλέον ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αμυράς.

Ο κ. Αμυράς θα είναι ο εισηγητής στις δύο κυρώσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στις οποίες αρχικά είχε οριστεί ο κ. Λαζαρίδης, ολοκληρώνοντας έτσι την αλλαγή προσώπων που προέκυψε από τη δημόσια αντιπαράθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit