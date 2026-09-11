Ο Νίκος Παππάς παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, με τη Ρένα Δούρου να ομιλεί το απόγευμα

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η συνέντευξη μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση, προσφέροντας κάλυψη της παρουσίας του κόμματος στη σημαντική αυτή διοργάνωση. Παράλληλα, το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου κεντρική ομιλήτρια θα είναι η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου.

Η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Παππά

Ο Νίκος Παππάς, ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει αυτή την ώρα την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμμετοχής του κόμματος στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα γεγονός που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την πολιτική επικαιρότητα.

Η συνέντευξη μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει τις δηλώσεις του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Νίκος Παππάς αναμένεται να αντιμετωπίσει τους δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την τρέχουσα πολιτική ατζέντα και τις θέσεις του κόμματος.

Η παρουσία του Νίκου Παππά στη ΔΕΘ και η συνέντευξη Τύπου εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στην έκθεση. Μέσω αυτής της διαδικασίας, το κόμμα επιδιώκει να επικοινωνήσει τις θέσεις του και να αναδείξει τις προτεραιότητές του για την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Η πολιτική εκδήλωση με ομιλήτρια τη Ρένα Δούρου

Εκτός από τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Παππά, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στη 90η ΔΕΘ περιλαμβάνει και μια κεντρική πολιτική εκδήλωση. Αυτή η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα το απόγευμα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των στελεχών και των υποστηρικτών του κόμματος.

Κεντρική ομιλήτρια στην απογευματινή εκδήλωση θα είναι η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η ομιλία της αναμένεται να καλύψει σημαντικά ζητήματα και να σκιαγραφήσει τις πολιτικές προτάσεις του κόμματος, δίνοντας το στίγμα της παρουσίας του στην έκθεση.

Η επιλογή της Ρένας Δούρου ως κεντρικής ομιλήτριας υπογραμμίζει τον ρόλο της στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η ομιλία της θα αποτελέσει ένα από τα κύρια σημεία της ημέρας για το κόμμα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των θέσεών του στο ευρύ κοινό.

Το μήνυμα της Ρένας Δούρου για την εκπαίδευση

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της εκπαίδευσης. Η δήλωσή της εστιάζει στην υποστήριξη που παρέχει το κόμμα στον εκπαιδευτικό χώρο.

Συγκεκριμένα, η Ρένα Δούρου δήλωσε πως «Ο ΣΥΡΙΖΑ και στη φετινή σχολική χρονιά στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών τους». Αυτή η τοποθέτηση αναδεικνύει την ευαισθησία του κόμματος σε θέματα παιδείας και την πρόθεσή του να στηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το μήνυμα αυτό, που δίνεται σε μια περίοδο έναρξης της σχολικής χρονιάς, υπογραμμίζει την προσήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος και την παροχή στήριξης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από τους εκπαιδευτικούς μέχρι τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Η ολοκληρωμένη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην 90η ΔΕΘ

Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσει τις θέσεις και το πρόγραμμά του. Η παρουσία του κόμματος στην έκθεση είναι πολυδιάστατη, περιλαμβάνοντας τόσο τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Παππά όσο και την πολιτική εκδήλωση με την ομιλία της Ρένας Δούρου.

Οι δύο αυτές εκδηλώσεις συμπληρώνουν η μία την άλλη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της πολιτικής στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσω αυτών των δράσεων, το κόμμα επιδιώκει να έρθει σε επαφή με τους πολίτες, να ακούσει τις ανησυχίες τους και να παρουσιάσει τις λύσεις που προτείνει για τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Η ΔΕΘ παραδοσιακά αποτελεί ένα βήμα για τα πολιτικά κόμματα να επικοινωνήσουν με το ευρύ κοινό και να θέσουν τις βάσεις για τον πολιτικό διάλογο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με την οργανωμένη του παρουσία, επιδιώκει να αξιοποιήσει πλήρως αυτή την ευκαιρία, αναδεικνύοντας τις θέσεις του και ενισχύοντας την επικοινωνία του με τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki