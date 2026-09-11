Ο πρωθυπουργός στο Καστελλόριζο με τον Νικήτα Κακλαμάνη εν μέσω τουρκικών προκλήσεων, ενώ εξελίξεις σημειώνονται και σε άλλες υποθέσεις

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα Παρασκευή επίσκεψη στα Δωδεκάνησα, με την παρουσία του να κορυφώνεται την Κυριακή στο Καστελλόριζο για τον εορτασμό της 83ης επετείου από την απελευθέρωσή του. Η επίσκεψη αυτή έρχεται λίγα 24ωρα μετά την προκλητική δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ανέφερε ότι «αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την ηπειρωτική μας χώρα, από το Κας, στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν». Τον πρωθυπουργό συνοδεύει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σε ένα ταξίδι με πολλούς εθνικούς συμβολισμούς.

Επίσκεψη στα Δωδεκάνησα εν μέσω τουρκικών προκλήσεων

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει, εκτός από το Καστελλόριζο, επισκέψεις σε σημαντικές νησίδες. Το Σάββατο θα βρεθεί στη νησίδα Στρογγύλη των Δωδεκανήσων, η οποία βρίσκεται κοντά στη Μεγίστη και αποτελεί το ανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, θα επισκεφθεί τη νησίδα της Ρω, η οποία απέχει 2,8 ναυτικά μίλια δυτικά του Καστελλόριζου και 3 ναυτικά μίλια νοτιότερα από τις τουρκικές ακτές.

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης χαρακτηρίζεται από τρικυμιώδεις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αφήνοντας πίσω τα «ήρεμα νερά». Η ένταση έχει ενταθεί λόγω εξελίξεων όπως η «Ασπίδα του Αχιλλέα», η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου και η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά «σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα».

Αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης

Η ανακοίνωση της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ των τίτλων που δημοσιεύτηκαν ήταν: «Ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφθεί το Καστελλόριζο, ίσως ακούσει καλύτερα!», «Ο Μητσοτάκης θα δει το Καστελλόριζο για τελευταία φορά» και «η Αθήνα αποφάσισε να γίνει τροφή για τα κανόνια του Ισραήλ».

Η Τουρκία φέρεται να βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τις διμερείς σχέσεις. Η Αθήνα, από την πλευρά της, δηλώνει έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και για ένα θερμό επεισόδιο, αν και η πιθανότητα ενός τέτοιου σεναρίου δεν θεωρείται πολύ υψηλή.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης συνοδεύει τον πρωθυπουργό

Σε αυτό το ταξίδι με τους πολλούς εθνικούς συμβολισμούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύεται από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο κ. Κακλαμάνης θεωρείται εκφραστής της λαϊκής πατριωτικής δεξιάς, και η παρουσία των δύο ανδρών στέλνει συγκεκριμένα πολιτικά μηνύματα.

Ο πρωθυπουργός, με το βλέμμα στις επερχόμενες κάλπες, επιδιώκει να εντείνει τις «επιθέσεις φιλίας» προς συγκεκριμένα εκλογικά ακροατήρια, στα οποία απευθύνεται και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, αν και πάντα μιλούσε με σεβασμό για τον κ. Σαμαρά, έχει δηλώσει ότι εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός αποφασίσει να σχηματίσει κόμμα, ο ίδιος θα βρεθεί απέναντί του, καθώς κάτι τέτοιο θα ζημιώσει την παράταξη. Η αυθεντική απεύθυνση του κ. Κακλαμάνη στην πατριωτική – λαϊκή δεξιά πιθανόν να αποτελέσει το διαβατήριό του για μια θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι όταν ανέλαβε πρόεδρος της Βουλής είχε δηλώσει στον πρωθυπουργό την πρόθεσή του να κλείσει έτσι την πολιτική του καριέρα. Ωστόσο, στην πολιτική, ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, ιδίως όταν οι συγκυρίες και τα πρόσωπα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κατά την προεκλογική περίοδο.

Εξελίξεις στην υπόθεση Μαζωνάκη και οι «θεραπείες αναγέννησης»

Στο μεταξύ, φαίνεται πως διασώστες του ΕΚΑΒ έφεραν στο φως λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, «ξεσκεπάζοντας» τους γιατρούς του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή κατά τη διάρκεια της θεραπείας και όχι πριν από αυτήν.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές «ξεσκονίζουν» τις διαφημίσεις που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κέντρα που προσφέρουν θεραπείες «αναγέννησης». Αναφορικά με τον ρόλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) στην υπόθεση, αναφέρεται ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του.

Οικονομική αντιπαράθεση για τα μέτρα

Στο πεδίο της οικονομίας, παρατηρείται ένα «μπρα ντε φερ» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σχετικά με τα «λεφτόδεντρα». Η κυβέρνηση κοστολογεί τα μέτρα που προτείνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ως έξι φορές πάνω από την εκτίμηση της αντιπολίτευσης, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην οικονομική πολιτική.

Με πληροφορίες από: Newsit