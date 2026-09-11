Το ΠΑΣΟΚ ξεκινά διμέτωπο αγώνα από τη ΔΕΘ με στόχο τη ΝΔ και την ΕΛΑΣ

Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να ξεκινήσει έναν διμέτωπο αγώνα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με στόχο τόσο την κυβέρνηση όσο και την Ελληνική Αστυνομία. Ο αρχηγός του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να προτάξει το «χαρτί» της αξιοπιστίας και να ζητήσει εντολή διακυβέρνησης. Η στρατηγική αυτή έρχεται μετά από εκτεταμένες περιοδείες στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα, όπου διαπιστώθηκε ένα θετικό κλίμα, δημιουργώντας συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχοντας εξασφαλίσει εσωκομματική ηρεμία, «τρέχει» να καλύψει το χαμένο έδαφος και να αναζητήσει «γέφυρες» με το παραδοσιακό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ, τη μεσαία τάξη. Από τη Θεσσαλονίκη, το προσεχές Σάββατο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ανακοινώσει το πρόγραμμα του κόμματος, με το βλέμμα στραμμένο στο κέντρο.

Στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη εργάζονται εντατικά για τις λεπτομέρειες του προγράμματος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι το μόνο κόμμα που διαθέτει ένα τέτοιο πρόγραμμα, ικανό να απαντήσει σε όλα τα προβλήματα των πολιτών.

Οι προτεραιότητες του προγράμματος

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εστιάζει σε ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπως το ιδιωτικό χρέος, οι συνταξιούχοι και η στεγαστική κρίση. Στελέχη του κόμματος τονίζουν ότι αυτά είναι μόνο ορισμένα από τα ζητήματα που έχουν αναδείξει, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο με κοινωνική πολιτική, η οποία μάλιστα είναι κοστολογημένη.

Αυτές οι προτεραιότητες αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς άξονες της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, καθώς το κόμμα επιδιώκει να πείσει τους πολίτες για την αξιοπιστία και την εφαρμοστικότητα των προτάσεών του.

Διμέτωπος αγώνας κατά κυβέρνησης και ΕΛ.ΑΣ.

Στη μακρά προεκλογική περίοδο που διανύουμε, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για έναν διμέτωπο αγώνα. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και στην Ελληνική Αστυνομία. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να καταδείξει τα στοιχεία αναξιοπιστίας της ΕΛ.ΑΣ., ενισχύοντας τη θέση του ως κόμμα που υπερασπίζεται τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να μονοπωλήσει τον χώρο της κεντροαριστεράς, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως την κύρια προοδευτική δύναμη. Η ηγεσία και τα πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος έχουν αναλάβει το βάρος των απαντήσεων σε κάθε πρόκληση, όπως φάνηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού, Άννας Διαμαντοπούλου, σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Αυτή η τακτική αναμένεται να συνεχιστεί και να εξελιχθεί το επόμενο διάστημα από το σύνολο των στελεχών.

Η αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ

Η σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, αποτελεί επίσης ένα πεδίο αντιπαράθεσης για το ΠΑΣΟΚ. Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι «με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές» δεν ερμηνεύτηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη ως κίνηση αβρότητας. Αντιθέτως, εκλήφθηκε ως προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να «αλιεύσει» στο εκλογικό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, η σχεδόν μονότονη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, ότι ήρθε για να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό και να επανιδρύσει την προοδευτική παράταξη, έχει προκαλέσει «νεύρα» στη Χαριλάου Τρικούπη. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα «αποτυχημένο πρωθυπουργό και αποτυχημένο αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης», διαχωρίζοντας σαφώς τη θέση του.

Ο γραμματέας του κόμματος, Γιάννης Βαρδακαστάνης, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι «η Δημοκρατική Παράταξη, έχει ρίζες στην κοινωνία». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθηση του ΠΑΣΟΚ ότι διαθέτει βαθιές κοινωνικές ρίζες και ιστορική συνέχεια στον προοδευτικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis