Η Ρένα Δούρου από τη Θεσσαλονίκη: Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. «έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί χθες»

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, πραγματοποίησε συνάντηση με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί, η κα Δούρου υπογράμμισε την κρισιμότητα των προτάσεων του κόμματός της για την οικονομία, δηλώνοντας πως αυτές θα έπρεπε να έχουν ήδη εφαρμοστεί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, θέματα που, όπως ανέφερε, ταλανίζουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά.

Οι τοποθετήσεις της Ρένας Δούρου από τη Θεσσαλονίκη

Η Ρένα Δούρου, κατά την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία παρουσιάζει προτάσεις που κρίνονται ως άμεσης προτεραιότητας. Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι οι προτάσεις αυτές «θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί από χθες», τόσο για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας όσο και για την ολιστική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Το ιδιωτικό χρέος αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια, ένα μείζον πρόβλημα που επιβαρύνει σημαντικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. άσκησε κριτική, σημειώνοντας ότι ούτε η κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «της λιτότητας και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που γονάτισαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ούτε «τα αυτοαποκαλούμενα και αυτοπροσδιοριζόμενα προοδευτικά κόμματα» έχουν τολμήσει να αμφισβητήσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κα Δούρου υπογράμμισε τη σημασία της μικρομεσαίας επιχείρησης, χαρακτηρίζοντάς την ως τη «ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας».

Η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ρένας Δούρου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί σημαντικά πλήγματα τα τελευταία δέκα χρόνια. Η ίδια επισήμανε ότι αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από «πολλά λουκέτα» και ότι οι επιχειρήσεις αυτές «έχει υποστεί την μήνιν της “έκθεσης Πισσαρίδη” να εξαφανιστεί». Αυτή η κατάσταση καθιστά, κατά την άποψή της, ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στοχεύουν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, προσφέροντας ένα πλαίσιο στήριξης και ανακούφισης για τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες. Η κα Δούρου τόνισε ότι η παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη δεν είχε ως στόχο την παροχή υποσχέσεων, αλλά την παρουσίαση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων που θα μπορούσαν να προσφέρουν άμεση ανακούφιση.

Προγραμματική σύγκλιση με κόμματα της Αριστεράς

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η κα Δούρου αναφέρθηκε και στο ζήτημα της προγραμματικής σύγκλισης με τα κόμματα της Αριστεράς. Διευκρίνισε ότι η συζήτηση για προγραμματική σύγκλιση «δεν σημαίνει ότι δεν θεωρούμε ότι έχουμε προγραμματικές διαφορές». Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έκανε σαφή διάκριση μεταξύ των εννοιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «άλλο η απορρόφηση και άλλο η προγραμματική συμφωνία».

Αυτή η τοποθέτηση υπογραμμίζει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για συνεργασίες που βασίζονται σε κοινούς στόχους και προτάσεις, διατηρώντας παράλληλα την ιδεολογική και προγραμματική αυτονομία του κόμματος. Η έμφαση δόθηκε στην εξεύρεση κοινών σημείων για την προώθηση πολιτικών που κρίνονται αναγκαίες για την κοινωνία και την οικονομία.

Η παρέμβαση του Νίκου Παπά

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, παρενέβη στις συζητήσεις, τονίζοντας ότι το σχέδιο του κόμματος βασίζεται στην αλήθεια. Ο κ. Παπάς αντιπαρέθεσε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε αυτό που χαρακτήρισε ως «κυβερνητικό ψέμα», το οποίο, όπως είπε, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την υλοποίηση μέτρων όπως η 13η σύνταξη ή η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση διαδίδει την άποψη πως δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι ή οι δυνατότητες για την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών. Ωστόσο, ο κ. Παπάς αντέκρουσε αυτή τη θέση, δηλώνοντας ότι «περιθώριο υπάρχει, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση».

Κάλεσμα προς Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο Νίκος Παπάς απηύθυνε κάλεσμα προς τη Νέα Δημοκρατία, ζητώντας της «να σταματήσει να λέει ψέματα». Παράλληλα, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το «κόμμα του Αλέξη Τσίπρα» να μην «συνηγορούν σε αυτό το ψέμα». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την πεποίθηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας πρέπει να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα των οικονομικών δυνατοτήτων και να δράσουν ανάλογα.

Ο κ. Παπάς επανέλαβε ότι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας. Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει την κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ότι οι λύσεις στα προβλήματα του ιδιωτικού χρέους και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι εφικτές, εφόσον υπάρξει η κατάλληλη πολιτική απόφαση.

Με πληροφορίες από: Topontiki