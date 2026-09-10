Κυριάκος Μητσοτάκης: «Συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) μέσω ανάρτησής του στο Facebook την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το σύνολο των μέτρων ως μία «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», θέτοντας ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός επικεντρώθηκε σε βασικούς άξονες, όπως η ενίσχυση των εισοδημάτων, η ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, η μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και η προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων για μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Στο πλαίσιο της «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας», ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η προκαταβολή φόρου μειώνεται σταδιακά από το 80% στο 50%, ενώ καταργείται και το τέλος επιτηδεύματος. Επιπλέον, προβλέπεται η διάθεση 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την προώθηση της ανάπτυξης.

Αναφορικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50%. Παράλληλα, οι συνεπείς επαγγελματίες απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις των τεκμηρίων. Ειδική πρόβλεψη γίνεται για τους μικρούς οικισμούς, όπου τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%, προσφέροντας ανακούφιση σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές.

Ενίσχυση εισοδημάτων σε συνταξιούχους, αγρότες και εργαζόμενους

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση των εισοδημάτων διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Για τους συνταξιούχους, υπογράμμισε ότι όσοι είναι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν μόνιμη ετήσια ενίσχυση ύψους 400 ευρώ. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη των ηλικιωμένων, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους.

Στον αγροτικό τομέα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ο φόρος εισοδήματος για τους αγρότες μηδενίζεται έως τα 20.000 ευρώ, ένα μέτρο που αναμένεται να προσφέρει σημαντική ελάφρυνση στους παραγωγούς. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σταδιακά, φτάνοντας τα 1.000 ευρώ το 2028, ενώ προβλέπεται και περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ενισχύοντας έτσι τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.

Παρεμβάσεις για το δημόσιο και τη στέγαση

Σε ό,τι αφορά τον δημόσιο τομέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων αυξάνονται έως 80 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, θεσπίζεται ένα μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται από το έτος 2027. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων στο δημόσιο.

Στον τομέα της στέγασης, ο πρωθυπουργός επισήμανε τη δημιουργία του προγράμματος «Σπίτι μου», το οποίο διαθέτει συνολικό ύψος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προσιτή στέγαση. Επιπλέον, ανακοινώθηκε η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στους μικρούς οικισμούς, ένα μέτρο που θα ελαφρύνει τα οικονομικά βάρη των κατοίκων αυτών των περιοχών.

Μείωση ενεργειακού κόστους και στήριξη της οικογένειας

Στον τομέα της ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι στόχος είναι η μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30%. Συμπληρωματικά, από τον Ιανουάριο, οι χρεώσεις στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθούν κατά 50%, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση στα νοικοκυριά έναντι του ενεργειακού κόστους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτρα για την οικογένεια. Για τους τρίτεκνους, ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται έως τα 20.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται αύξηση κατά 1.000 ευρώ του επιδόματος γέννησης για κάθε επιπλέον παιδί. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση των οικογενειών με πολλά παιδιά.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον «κουμπαρά για τη νέα γενιά», μέσω του οποίου το κράτος διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων έως το ποσό των 1.200 ευρώ τον χρόνο, ενισχύοντας έτσι την αποταμίευση για το μέλλον των παιδιών. Επιπλέον, 400 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε ενεργειακά έργα και υποδομές, ενισχύοντας την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr