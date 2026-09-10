Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ: «Συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέτρα που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι ανακοινώσεις αυτές αφορούν την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μια «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας» που θέτει συγκεκριμένα μέτρα με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

Ενίσχυση επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο πρωθυπουργός παρουσίασε μέτρα που στοχεύουν στην ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Επιπλέον, ανακοινώθηκε η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου.

Για την περαιτέρω στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διατίθεται ένα ποσό ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότησή τους. Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50%. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι οι συνεπείς επαγγελματίες θα απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις των τεκμηρίων, ενώ στους μικρούς οικισμούς τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%.

Μόνιμες ενισχύσεις για συνταξιούχους και αγρότες

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τους συνταξιούχους και τους αγρότες. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι οι συνταξιούχοι που είναι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν μόνιμη ετήσια ενίσχυση ύψους 400 ευρώ. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση του εισοδήματος των ηλικιωμένων πολιτών.

Για τον αγροτικό τομέα, ο πρωθυπουργος ανακοίνωσε τη μηδένιση του φόρου εισοδήματος για τους αγρότες, εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό αναμένεται να προσφέρει σημαντική ελάφρυνση στους παραγωγούς, ενισχύοντας την αγροτική οικονομία.

Αυξήσεις μισθών και μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού περιλαμβάνονται και μέτρα που αφορούν τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές. Ο κατώτατος μισθός, όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, θα αυξηθεί σταδιακά, φτάνοντας τα 1.000 ευρώ έως το έτος 2028. Παράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ένα μέτρο που αναμένεται να ελαφρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις.

Για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, ανακοινώθηκε αύξηση των μισθών έως και 80 ευρώ τον μήνα. Επιπλέον, θεσπίζεται ένα μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται από το 2027. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων.

Προγράμματα στέγασης και μείωση ενεργειακού κόστους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε πρωτοβουλίες για τη στέγαση και την ενέργεια. Στον τομέα της στέγασης, επισημάνθηκε η δημιουργία του προγράμματος «Σπίτι μου», το οποίο διαθέτει συνολικό ύψος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την παροχή λύσεων για το ζήτημα της κατοικίας.

Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στους μικρούς οικισμούς, ένα μέτρο που αναμένεται να ελαφρύνει οικονομικά τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Στον τομέα της ενέργειας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι η μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30%. Από τον Ιανουάριο, οι χρεώσεις στους οικιακούς λογαριασμούς θα μειωθούν κατά 50%, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση στα νοικοκυριά.

Ειδικά μέτρα για την ελληνική οικογένεια

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτρα που αφορούν την οικογένεια. Για τους τρίτεκνους, ο πρωθυπουργός είχε ήδη αναφέρει ότι μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ, ένα μέτρο που ενισχύει τις οικογένειες με τρία παιδιά. Αυτή η πρόβλεψη αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για τη δημογραφική πολιτική.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, το επίδομα γέννησης αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Αυτή η αύξηση στοχεύει στην περαιτέρω στήριξη των οικογενειών με πολλά παιδιά, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες τους και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία μεγαλύτερων οικογενειών στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki