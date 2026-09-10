Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τη νέα σχολική χρονιά: «Ευθύνη μας να κάνουμε κάθε μέρα το σχολείο καλύτερο»

Με αναφορά στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς ξεκινά το μήνυμα της υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Ενόψει της αυριανής έναρξης, η υπουργός δίνει έμφαση στην ασφάλεια, τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και στις ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, τονίζοντας ότι «κάθε παιδί αξίζει να ονειρευτεί και να προχωρήσει όσο πιο ψηλά μπορεί». Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα χτυπήσει αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, γεμίζοντας ξανά τις σχολικές αυλές με μαθητές και εκκινώντας την εκπαιδευτική διαδικασία.

Μήνυμα προς τους μαθητές

Στο μήνυμά της, η υπουργός Παιδείας δίνει έμφαση στο σχολείο ως έναν χώρο γνώσης, ασφάλειας, αποδοχής και δημιουργίας. Απευθυνόμενη ειδικά στους μαθητές, τους καλεί να είναι ενεργοί, να κάνουν ερωτήσεις, να δοκιμάζουν νέες ιδέες και να μην φοβούνται να κάνουν λάθη. Τους ενθαρρύνει επίσης να ζητούν βοήθεια κάθε φορά που τη χρειάζονται, υπογραμμίζοντας ότι το σχολείο είναι ένας χώρος όπου υπάρχει χώρος για τον καθένα και την καθεμία.

Όπως σημειώνει, αυτό ισχύει όχι μόνο για τις γνώσεις και τα ταλέντα τους, αλλά και για τις δυσκολίες και τις αγωνίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο της προσέγγισής της βρίσκεται η ανάγκη για ένα σχολικό περιβάλλον, στο οποίο κάθε μαθητής θα αισθάνεται πλήρως ασφαλής, αποδεκτός και σημαντικός.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Ξεχωριστό κεφάλαιο στο μήνυμα της υπουργού αποτελεί η αναφορά στους εκπαιδευτικούς. Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο τους στην καθημερινή σχολική ζωή. Επισημαίνει ότι μέσα από το καλωσόρισμα, την ενθάρρυνση και την αμέριστη στήριξη, ένας εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει ένα παιδί να ανακαλύψει δυνατότητες που ακόμη δεν γνωρίζει ότι έχει, συμβάλλοντας έτσι στην ολόπλευρη ανάπτυξή του.

Συνεργασία με γονείς και κηδεμόνες

Απευθυνόμενη στους γονείς και κηδεμόνες, η υπουργός Παιδείας αναγνωρίζει τις αγωνίες και τις προσδοκίες που συνοδεύουν πάντα την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς. Υπογραμμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας της οικογένειας με τους εκπαιδευτικούς, καθώς σχολείο και οικογένεια μοιράζονται έναν κοινό και ουσιαστικό στόχο: να βοηθήσουν κάθε παιδί να προχωρήσει στη ζωή με γνώση, αυτοπεποίθηση και ασφάλεια.

Η υπουργός τονίζει εμφατικά ότι οι ευκαιρίες στη γνώση και στη ζωή «δεν μπορεί να εξαρτώνται από τον τόπο όπου γεννήθηκε ή μεγαλώνει ένα παιδί, από τις δυνατότητες της οικογένειάς του ή από την αφετηρία του», προωθώντας την αρχή της ισότητας.

Η συγκίνηση της νέας αρχής

Με τον αγιασμό, ξεκινά μια καινούργια σχολική χρονιά, γεμάτη υποσχέσεις και προσδοκίες. Οι αυλές των σχολείων γεμίζουν ξανά με φωνές και γέλια, οι φίλοι ανταμώνουν μετά τις διακοπές, και οι τάξεις περιμένουν να υποδεχθούν νέες ιστορίες. Κάποια παιδιά περνούν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου, κρατώντας σφιχτά ένα αγαπημένο χέρι, ενώ άλλα επιστρέφουν σε γνώριμα πρόσωπα και συνήθειες. Τα μεγαλύτερα παιδιά, βήμα βήμα, πλησιάζουν στις σημαντικές αποφάσεις για το δικό τους αύριο.

Η υπουργός, ως εκπαιδευτικός, δηλώνει ότι κρατά πάντα μέσα της τη συγκίνηση αυτής της ημέρας, γνωρίζοντας πόση προσμονή, πόσα όνειρα, αλλά και πόση αγωνία μπορεί να χωρέσει μια καινούργια αρχή. Κλείνοντας το μήνυμά της, καλεί όλους να κρατήσουν φέτος μια σκέψη: ότι στο σχολείο υπάρχει χώρος για καθέναν και καθεμία.

Με πληροφορίες από: dnews.gr