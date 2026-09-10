Την Πέμπτη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έδωσε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, επανέλαβε αρκετές φορές το σύνθημα ότι «η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση». Η κ. Κωνσταντοπούλου αναμένεται να περιοδεύσει στα περίπτερα της έκθεσης το απόγευμα.

Το μήνυμα της Πλεύσης Ελευθερίας

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην πορεία του κόμματός της, το οποίο συμπλήρωσε δέκα χρόνια από την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή της χώρας. Υπογράμμισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν ακολουθεί «βρώμικα» παιχνίδια, όπως, κατά την άποψή της, κάνουν «πολλοί άλλοι αριστερά και δεξιά».

Επιπλέον, τόνισε πως το κόμμα δεν κορόιδεψε, δεν ξέχασε τις δεσμεύσεις του και δεν σταμάτησε να βάζει τον άνθρωπο μπροστά. Αυτή η στάση, σύμφωνα με την ίδια, είναι ο λόγος που δέχονται την «τεράστια εμπιστοσύνη των πολιτών», την οποία «εισπράττουν καθημερινά».

Ανοιχτό και πρωτοποριακό πρόγραμμα

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε ότι το κόμμα της διαθέτει ένα «ανοιχτό, πρωτοποριακό, βασικό ζωντανό πρόγραμμα». Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η Πλεύση Ελευθερίας «αγωνίζεται και υπερασπίζεται το δίκαιο, την αλήθεια και την κοινωνία».

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το κόμμα αποτελεί «τη φωνή των πολιτών μέσα και έξω από τη Βουλή». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της παρουσίασης των θέσεων του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Νομοσχέδια δημιουργίας και ανασυγκρότησης

Σημαντική ανακοίνωση από την κ. Κωνσταντοπούλου ήταν η πρόθεση της Πλεύσης Ελευθερίας να προχωρήσει στο «επόμενο βήμα», αρχής γενομένης από τις 5 Οκτωβρίου και μέχρι τις εκλογές. Το βήμα αυτό περιλαμβάνει την κατάθεση τριάντα νομοσχεδίων στη Βουλή.

Αυτά τα νομοσχέδια, όπως εξήγησε η πρόεδρος, θα δίνουν «λύσεις και απαντήσεις σε κάθε πεδίο και πρόβλημα». Αντιπαραβάλλοντας την προσέγγιση του κόμματός της με αυτή του κ. Μητσοτάκη, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης έφερε στη Βουλή νομοθετήματα καταστροφής, εμείς μιλάμε για νομοσχέδια δημιουργίας, ανασυγκρότησης, κοινωνικής στήριξης, δημοκρατικής αναζωογόνησης».

Τα προτεινόμενα νομοσχέδια θα κατατεθούν έως τις εκλογές και θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Επιπλέον, θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας, προσφέροντας διαφάνεια και τη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών.

Θέση για μετεκλογικές συνεργασίες

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις εθνικές εκλογές, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι θα περιμένουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Εξέφρασε την πεποίθησή της ότι θα υπάρξει μια «εντελώς διαφορετική κατάσταση» μετά τις εκλογές.

Σχολιάζοντας την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ανέφερε: «Κάποιοι βλέπουν ότι ανεβαίνει ο Μητσοτάκης, ενώ όλος ο κόσμος είναι στα κάγκελα». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με «δυνάμεις που έχουν καταστρέψει τη χώρα, με κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν φέρει τη χώρα έως εδώ».

Αρχές και αξίες: Η Συμφωνία των Πρεσπών

Η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε την προσήλωσή της στις αρχές και τις αξίες του κόμματος, δηλώνοντας: «Εμείς δεν έχουμε προσκόλληση, ούτε αγαπάμε τις καρέκλες». Για να ενισχύσει τη θέση της, υπενθύμισε ότι «προσωπικά πέταξα μια από τις μεγαλύτερες καρέκλες του πολιτειακού συστήματος, την καρέκλα της προέδρου της Βουλής».

Τόνισε ότι δεν είναι αυτοσκοπός τους η συμμετοχή σε «όποιο να ‘ναι σχήμα» και γι’ αυτό δεν θα κάνουν εκπτώσεις στις αρχές και τις αξίες τους. Αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε πως «θα την καταργούσε».

Με πληροφορίες από: Topontiki