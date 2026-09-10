Εκλογές στη Σουηδία: Κρίσιμο τεστ για τη συμμετοχή των ακροδεξιών «Σουηδών Δημοκρατών» στην κυβέρνηση

Οι κάτοικοι της Σουηδίας καλούνται στις κάλπες την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026, σε μια εκλογική αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αμφίρροπη. Οι εκλογές αυτές θεωρούνται ουσιαστικά ένα δημοψήφισμα για την ενδεχόμενη συμμετοχή του ακροδεξιού κόμματος «Σουηδοί Δημοκράτες» στην κυβέρνηση της χώρας. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση συνασπισμού έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή της να συνεργαστεί με το εν λόγω κόμμα, προκειμένου να διασφαλίσει μια δεύτερη θητεία για τον απερχόμενο πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον.

Η εκλογική αναμέτρηση και το διακύβευμα

Η Σουηδία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη εκλογική διαδικασία την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, η οποία διεξάγεται στη σκιά της πρόσφατης νίκης του ακροδεξιού AfD στο κρατίδιο της Σαξονίας στη Γερμανία. Η αναμέτρηση αυτή έχει λάβει τον χαρακτήρα δημοψηφίσματος, καθώς το κύριο ερώτημα που τίθεται στους ψηφοφόρους είναι η πιθανή ένταξη των «Σουηδών Δημοκρατών» στην κυβέρνηση.

Το ακροδεξιό κόμμα, παρά τις νεοναζιστικές του ρίζες και το γεγονός ότι για καιρό αντιμετωπιζόταν ως παρίας στην πολιτική σκηνή, εμφανίζει σημαντική άνοδο. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν των εκλογών, οι «Σουηδοί Δημοκράτες» συγκεντρώνουν ποσοστό περίπου 19% των ψήφων, καθιστώντας τους έναν υπολογίσιμο παράγοντα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Η στάση της κεντροδεξιάς κυβέρνησης

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, επικεφαλής της κεντροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού, έχει εκφράσει την πρόθεση να δεχθεί την ένταξη των «Σουηδών Δημοκρατών» στους κόλπους της κυβέρνησης. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στη διασφάλιση μιας δεύτερης θητείας για τον ίδιο και τη συνέχιση της διακυβέρνησης.

Σε δηλώσεις του στο Reuters στα τέλη Αυγούστου, ο Κρίστερσον υπογράμμισε τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί: «Συμφωνήσαμε ότι θα διεξάγουμε προεκλογικό αγώνα με στόχο τον σχηματισμό μιας κοινής κυβέρνησης πλειοψηφίας και ότι εγώ θα ηγηθώ αυτής της κυβέρνησης». Η κυβέρνηση συνασπισμού, η οποία δεν διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, συνεργάζεται ήδη από το 2022 με τον ηγέτη των «Σουηδών Δημοκρατών», Τζίμι Άκεσον. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την εμβάθυνση των δεσμών μετά τις εκλογές της Κυριακής και την προσφορά υπουργικών θέσεων σε στελέχη του ακροδεξιού κόμματος.

Η πολιτική στροφή και η μετανάστευση

Οι εκλογές αυτές αναμένεται να καθορίσουν εάν οι Σουηδοί ψηφοφόροι επιθυμούν να εμβαθύνουν την πολιτική στροφή που έχει ήδη συντελεστεί στη χώρα. Αυτή η στροφή έχει ανατρέψει δεκαετίες συναίνεσης σχετικά με τη μετανάστευση και την εθνική ταυτότητα, μετατρέποντας τη Σουηδία, μία από τις πιο ανοιχτές κοινωνίες της Ευρώπης, σε πεδίο δοκιμής για αυστηρότερες πολιτικές.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η κυβέρνηση Κρίστερσον έχει εφαρμόσει μια σειρά μέτρων που σηματοδοτούν αυτή την αλλαγή. Έχει καταργήσει το καθεστώς μόνιμης διαμονής για τους πρόσφυγες, έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες για τα κοινωνικά επιδόματα και έχει αυξήσει τις απελάσεις όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα. Ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών.

Οι θέσεις των «Σουηδών Δημοκρατών»

Παρόλο που ο πρωθυπουργός Κρίστερσον δηλώνει ότι η έμφαση θα δοθεί πλέον στην ένταξη των μεταναστών, οι «Σουηδοί Δημοκράτες» επιθυμούν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο στην αυστηροποίηση των πολιτικών. Η ιδεολογική τους προσέγγιση τονίζει την υπεροχή της σουηδικής ταυτότητας και των παραδόσεων.

Ο Ματίας Κάρλσον, βουλευτής των «Σουηδών Δημοκρατών» και στενός σύμμαχος του Τζίμι Άκεσον, διατύπωσε ξεκάθαρα αυτή τη θέση. «Στη Σουηδία ισχύουν ο σουηδικός πολιτισμός, η σουηδική γλώσσα, οι σουηδικοί νόμοι, οι σουηδικοί κανόνες, η σουηδική ηθική και οι σουηδικές παραδόσεις», υπογράμμισε. Πρόσθεσε επίσης ότι «αν κάποιος δεν μπορεί να το αποδεχθεί, θα πρέπει να ψάξει να ζήσει αλλού», αναδεικνύοντας την αδιάλλακτη στάση του κόμματος σε θέματα ένταξης και εθνικής ταυτότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit