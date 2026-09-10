Μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξετάζει η κυβέρνηση

Νέες παρεμβάσεις φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα, καθώς οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύονται στις διεθνείς αγορές. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έναν ασφυκτικό κλοιό για τους καταναλωτές, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικές επιβαρύνσεις.

Διεθνείς εξελίξεις και επιπτώσεις στις τιμές

Το Brent στις διεθνείς αγορές διαπραγματευόταν την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026, πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Αυτό το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που ξεπερνούν τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την άνοδο του φυσικού αερίου στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δημιουργεί πιέσεις. Παράλληλα, η άνοδος του πληθωρισμού επιδεινώνει την κατάσταση για τα νοικοκυριά.

Η εντεινόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εγείρει επιπλέον ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Αυτές οι εξελίξεις συμβάλλουν στην αβεβαιότητα της αγοράς και στην περαιτέρω αύξηση των τιμών των καυσίμων παγκοσμίως. Τα νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν έναν επιπλέον μισθό για να γεμίσουν τις δεξαμενές πετρελαίου για τις ανάγκες θέρμανσης τον χειμώνα.

Η εκτίμηση για το πετρέλαιο θέρμανσης

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι, αν άνοιγε σήμερα η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Αυτό το ποσό είναι περίπου 80 λεπτά υψηλότερο από τα περσινά επίπεδα, υποδηλώνοντας μια σημαντική επιβάρυνση για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανση των κατοικιών τους.

Η κατάσταση στις αντλίες καυσίμων

Με το Brent να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σήμερα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, η κατάσταση προμηνύεται δυσοίωνη. Σε ετήσια βάση, το Brent σημειώνει άνοδο πάνω από 52%, ενώ είναι η τρίτη φορά από την αρχή του έτους που ξεπερνά το φράγμα των 100 δολαρίων. Αυτές οι ανατιμήσεις των διεθνών τιμών περνούν με ταχύτητα στην αντλία, με τα καύσιμα να έχουν πάρει «φωτιά».

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει τα 2,10 ευρώ. Σε πολλά νησιά, οι τιμές αγγίζουν τα 2,5 ευρώ, με ενδεικτική την εικόνα στις Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,33 ευρώ το λίτρο. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει σημαντικά τους οδηγούς και τις μεταφορές.

Ο ρόλος των διυλιστηρίων και οι κρατικές ενισχύσεις

Την προσπάθεια τιθάσευσης των τιμών πιθανότατα θα συνεχίσουν να στηρίζουν και τα διυλιστήρια. Αυτά ήδη επιδοτούν το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Δεν αποκλείεται να έχουν ρόλο και στο πετρέλαιο θέρμανσης, συμβάλλοντας στην ανακούφιση των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές.

Η κυβέρνηση φέρεται να σχεδιάζει περαιτέρω μέτρα, μετά την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Σεπτέμβριο. Για έναν μήνα, αυτή η παρέμβαση, η οποία σημαίνει κρατική ενίσχυση 10 λεπτών στο λίτρο ή 8 λεπτών συν ΦΠΑ, έχει κόστος στον προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ.

Δημοσιονομικός χώρος και πιθανές μελλοντικές παρεμβάσεις

Με «μαξιλάρι» 130 ευρώ από το υπερπλεόνασμα του 2025, η κυβέρνηση έχει περιθώριο για περαιτέρω παράταση της επιδότησης και νέα μέτρα στήριξης. Αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και την προστασία των νοικοκυριών.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό που σημείωσε νέα άνοδο τον Αύγουστο και τις τάσεις στις διεθνείς αγορές, θεωρείται πιθανή η παρέμβαση ώστε να δημιουργηθεί ανάχωμα στο κύμα ανατιμήσεων που θα ακολουθήσει. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αναχαιτίσει τις πιέσεις που δέχονται οι πολίτες από την αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Με πληροφορίες από: Newsit