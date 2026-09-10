Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιό του για τη χώρα και τις πολιτικές στοχεύσεις της ΕΛ.Α.Σ.

Στην προσπάθεια να εξηγήσει αναλυτικά το σχέδιό του για τη χώρα και να αιτιολογήσει γιατί ζητάει από τους πολίτες «δεύτερη ευκαιρία», επικεντρώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την χθεσινή, σχεδόν τετράωρη, συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Βελλίδειο. Η συνέντευξη δόθηκε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, μία εβδομάδα μετά την επίσημη παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., το οποίο φέρει τον τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης».

Τα βασικά πολιτικά μηνύματα της συνέντευξης

Ως προς τα πολιτικά μηνύματα που θέλησε να εκπέμψει, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε συγκρατημένος, αποφεύγοντας να δώσει «ειδήσεις» σε θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών και δημοσιογραφικών συζητήσεων. Για παράδειγμα, δεν υπήρξε καμία αναφορά σε σχέση με το αν θα δοθούν θέσεις στα ψηφοδέλτια του κόμματός του σε εν ενεργεία βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός δεν έθεσε κάποιον συγκεκριμένο εκλογικό πήχη για την ΕΛ.Α.Σ., κάτι που κρίνεται εύλογο, καθώς η προεκλογική κούρσα ουσιαστικά τώρα ξεκινά και αναμένεται να είναι μαραθώνια. Η ΕΛ.Α.Σ. έχει μπροστά της το στοίχημα να «τρυπήσει» το δημοσκοπικό ταβάνι των σημερινών της ποσοστών, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 15% και 17%.

Θέσεις για τα «λάθη» και τις «προσωπικές στρατηγικές»

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν «τράβηξε το αυτί» σε στελέχη του κόμματος για γκάφες στις οποίες υπέπεσαν τις τελευταίες μέρες. Αντιθέτως, μίλησε για «λάθη» τα οποία διέκρινε από τις «προσωπικές στρατηγικές» τις οποίες, όπως δήλωσε, ανέχτηκε στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό, διεμήνυσε με σαφήνεια ότι η ανοχή σε τέτοιου είδους «προσωπικές στρατηγικές» δεν θα ξανασυμβεί. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει μια διάθεση για πιο αυστηρή στάση απέναντι σε συμπεριφορές που ενδεχομένως να απομακρύνονται από την κοινή γραμμή του κόμματος.

Διαφωνία με τον Γιώργο Σιακαντάρη και οι διακριτοί πολιτικοί πόλοι

Ο Αλέξης Τσίπρας διαφώνησε κάθετα με τον Γιώργο Σιακαντάρη, τον οποίο ουσιαστικά «άδειασε», σε σχέση με την ανάρτησή του για τη συνεργασία σοσιαλδημοκρατίας και δεξιάς με στόχο την αποτροπή της ακροδεξιάς. Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την άποψη ότι το μόνο που δεν πρέπει να γίνει είναι η συνεργασία των δύο αυτών πολιτικών χώρων.

Αντιθέτως, τάχθηκε υπέρ της ύπαρξης διακριτών πόλων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «πρέπει να υπάρχουν δύο διακριτοί, ανταγωνιστικοί πολιτικοί πόλοι προκειμένου να μην αισθάνονται οι πολίτες ότι “όλοι το ίδιο είναι”». Με αυτόν τον τρόπο, υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν θα έχουν την αίσθηση πως δεν αλλάζει τίποτα όποιος και να κυβερνά.

Οι στρατηγικές στοχεύσεις της ΕΛ.Α.Σ.

Αναφορικά με τις πολιτικές και στρατηγικές στοχεύσεις της επιστροφής του στο πολιτικό σκηνικό και της δημιουργίας της ΕΛ.Α.Σ., ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι εμφανίστηκε γιατί είδε ένα κενό. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι δεν υπήρχε κάποιος που να μπορεί να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη.

Στόχος του, όπως ανέφερε, είναι η συγκρότηση ενός προοδευτικού πόλου για την ισορροπία του πολιτικού συστήματος. Ταυτόχρονα, εξέφρασε την αξίωση να κυβερνήσει για να εφαρμόσει το σχέδιό του, και όχι απλώς να καταγράψει ένα ποσοστό. Αποφεύγοντας να θέσει συγκεκριμένο εκλογικό πήχη, όπως προαναφέρθηκε, δήλωσε: «Στόχος μου δεν είναι το 18%, το 17%, το 15% ή το 20%» αλλά «να ηττηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές».

Σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο που, στις προσεχείς κάλπες, κανένα κόμμα δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, αλλά η ΕΛ.Α.Σ. λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Τόνισε πως αν το κόμμα του λάβει την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αν δεν υπάρξει αυτή η δυνατότητα για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, τότε «θα πάμε σε δεύτερες εκλογές». Αυτή η δήλωση καθορίζει τη στρατηγική της ΕΛ.Α.Σ. σε περίπτωση που το εκλογικό αποτέλεσμα δεν επιτρέψει άμεσο σχηματισμό κυβέρνησης από την πρώτη εντολή.

Με πληροφορίες από: Topontiki