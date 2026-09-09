Η Αθήνα σε επιφυλακή για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία – Ενημέρωση Μακρόν από Μητσοτάκη

Η Αθήνα βρίσκεται σε επιφυλακή για τον κίνδυνο πρόκλησης θερμού επεισοδίου από την Τουρκία, διεθνοποιώντας τις απειλές της Άγκυρας και ενισχύοντας τις συμμαχίες της. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ενημέρωση του Αιγύπτιου προέδρου Αλ Σίσι, συναντά σήμερα τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να θέσει το ζήτημα της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας.

Η τουρκική πλευρά εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για μια σειρά ελληνικών ενεργειών, όπως η αμυντική θωράκιση της χώρας, η προμήθεια της «Ασπίδας του Αχιλλέα» από το Ισραήλ, καθώς και η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς το επόμενο δίμηνο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο.

Διπλωματικός πυρετός σε Αίγυπτο και Γαλλία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί κύκλο επαφών με διεθνείς ηγέτες, με στόχο τη διεθνοποίηση των τουρκικών απειλών και την ενίσχυση των συμμαχιών της Ελλάδας. Χθες, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το θέμα της κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας στον πρόεδρο Αλ Σίσι στην Αίγυπτο.

Σήμερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός βρίσκεται στο Παρίσι, όπου ενημερώνει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τις παραβιάσεις και εμπλοκές στο Αιγαίο, καθώς και για την κλιμάκωση της ρητορικής από την πλευρά της Τουρκίας. Στις συζητήσεις αναδεικνύονται οι κίνδυνοι που εγκυμονούν αυτή η κατάσταση για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι απειλές της Άγκυρας και η ελληνική απάντηση

Η Τουρκία εκφράζει έντονη αντίδραση σε διάφορες ενέργειες της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η αμυντική θωράκιση της χώρας, η προμήθεια της «Ασπίδας του Αχιλλέα» από το Ισραήλ, η οποία, σύμφωνα με την Άγκυρα, αλλάζει τις ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο υπέρ της Ελλάδας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν, μόλις πριν από δύο ημέρες, απείλησε ότι η Τουρκία «δεν θα μείνει άπραγη να παρακολουθεί εχθρικές ενέργειες» και ότι «οι εχθροί θα ηττηθούν». Απαντώντας στις τουρκικές απειλές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε από το Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου: «Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει».

Το μήνυμα από το Καστελόριζο

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί την Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2026, στο ακριτικό Καστελόριζο. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού.

Το Καστελόριζο αποτελεί στόχο της Άγκυρας, η οποία υποστηρίζει ότι το νησί δεν πρέπει να έχει πλήρη επήρεια στη χάραξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο νησί στέλνει ένα σαφές μήνυμα σχετικά με την ελληνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα.

Κρίσιμο δίμηνο και «Γαλάζια Πατρίδα»

Η ελληνική κυβέρνηση χαρακτηρίζει το επόμενο δίμηνο ως ιδιαίτερα κρίσιμο, διατηρώντας το «ραντάρ» της στραμμένο στην Άγκυρα για τον κίνδυνο πρόκλησης θερμού επεισοδίου. Δύο «σταθμοί» θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την εξέλιξη των σχέσεων.

Ο πρώτος αφορά στην ψήφιση του αναθεωρητικού νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και την εφαρμογή του επί του πεδίου. Ο δεύτερος σχετίζεται με τη συνέχιση της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, γνωστής ως Great Sea Interconnector (GSI).

Ηλεκτρική διασύνδεση και ακύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου

Το έργο του Great Sea Interconnector (GSI) αφορά ένα υποθαλάσσιο καλώδιο ρεύματος που θα συνδέει την Κρήτη με την Κύπρο, με προοπτική επέκτασης αργότερα και προς το Ισραήλ. Το έργο αυτό έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.

Περνώντας ανατολικά της Κρήτης, το καλώδιο αυτό ακυρώνει στην πράξη το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο. Με αυτό τον τρόπο, επιτρέπει στην Ελλάδα να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο.

Με πληροφορίες από: Newsit