Ο υφυπουργός Κοντογεώργης για την οικονομία: Δίκαιη επιστροφή της βελτίωσης στους πολίτες με σχέδιο

Την προοπτική η Ελλάδα να αναδειχθεί σε μία από τις καλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Kontra Channel, το βράδυ της Τρίτης. Ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι η χώρα, έχοντας αντέξει σε διαδοχικές κρίσεις, βρίσκεται πλέον σε θέση να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κυβερνητική πολιτική που στοχεύει στην επιστροφή της οικονομικής βελτίωσης στους πολίτες, με σχέδιο και όχι με δανεικά.

Η πορεία της χώρας μέσα από τις κρίσεις

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθάρισε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν παρέλαβε μια «Ελβετία», αλλά μια χώρα που μόλις έβγαινε από μια δεκαετή κρίση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να χτιστεί «σκαλί σκαλί» πάνω στις ήδη υπάρχουσες κατακτήσεις. Αυτή η πορεία, όπως επεσήμανε, χαρακτηρίζεται από συνέπεια, σταθερότητα, ειλικρίνεια, προγραμματισμό και ένα σαφές σχέδιο, με απώτερο σκοπό το «άλμα προς το μέλλον».

Ο κ. Κοντογεώργης αναγνώρισε ότι προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, κάτι που, όπως είπε, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι οι πρώτοι που το δηλώνουν. Τόνισε ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση που παράγει έργο και αξιολογείται βάσει αυτού του έργου.

Ανάκτηση αξιοπιστίας και σταθερότητας στην οικονομία

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η Ελλάδα έχει πλέον ανακτήσει την αξιοπιστία και τη σταθερότητά της. Παρά το γεγονός ότι το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον παραμένει δύσκολο, η χώρα δεν κινδυνεύει, κάτι για το οποίο, όπως υπογράμμισε, φρόντισε η κυβέρνηση. Αυτή η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας έχει πλέον ένα μεγαλύτερο και πιο απτό αντίκρισμα τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό όσο και στην τσέπη κάθε νοικοκυριού και πολίτη.

Ωστόσο, ο κ. Κοντογεώργης αναγνώρισε την ύπαρξη ζητημάτων που έχουν προκύψει κυρίως από την εισαγόμενη ακρίβεια. Αυτή η ακρίβεια, όπως προσέθεσε, «τρώει σε ένα βαθμό» τη συνολική βελτίωση που παρατηρείται στην οικονομία της χώρας.

Αύξηση εισοδημάτων και μείωση ανεργίας ως κεντρική πολιτική

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέδειξε ως βασική πολιτική της κυβέρνησης την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, καθώς και τη μείωση της ανεργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε το σημαντικό γεγονός ότι 600.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει στην αγορά εργασίας, κάτι που αποτελεί μια αξιοσημείωτη αλλαγή. Επίσης, αναφέρθηκε στη βελτίωση του κατώτατου μισθού, ο οποίος έχει αυξηθεί από τα 620 ευρώ στα 950 ευρώ και προβλέπεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ.

Η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο κ. Κοντογεώργης, θεωρεί ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω. Την ενδιαφέρει ο πολίτης να «εισπράττει» περισσότερο τη βελτίωση της οικονομίας. Αυτό επιδιώκεται τόσο μέσω της αύξησης των εισοδημάτων όσο και μέσω της δράσης της Αρχής προστασίας του καταναλωτή, αλλά και με τις συμφωνίες που συνάπτονται.

Οικονομική ανάπτυξη και σύγκλιση με την Ευρώπη

Μιλώντας για την ελληνική οικονομία, ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζει διπλάσια ανάπτυξη. Υπενθύμισε ότι η απόκλιση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μεγάλωνε την περίοδο 2015-2019, ενώ τώρα έχει επιτευχθεί σύγκλιση. Αυτή η πορεία ανάπτυξης και σύγκλισης αποτελεί βασικό στοιχείο της κυβερνητικής στρατηγικής.

Η βελτίωση, η σταθερότητα και η ελπίδα αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της παρούσας κατάστασης, σύμφωνα με τον Θανάση Κοντογεώργη. Η ελπίδα, όπως διευκρίνισε, πηγάζει από την ύπαρξη μιας κυβέρνησης που, παρά τις όποιες αδυναμίες της, έχει και τα καλά της.

Προοπτικές για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα

Αναφορικά με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, ο υφυπουργός παρατήρησε ότι, ενώ ξεκίνησε από υψηλά επίπεδα, παρατηρείται πλέον μια αποκλιμάκωση. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η διεθνής συγκυρία θα συμβάλει περαιτέρω σε αυτή την τάση, οδηγώντας σε μια ακόμα καλύτερη κατάσταση για τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: News.gr