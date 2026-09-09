Η απόκτηση των φρεγατών FREMM: Μια ιστορική καμπή για το Πολεμικό Ναυτικό

Η πρόσκτηση των ιταλικών φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini από το Πολεμικό Ναυτικό σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Τα νέα πλοία αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου, προσφέροντας στρατηγική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και αλλάζοντας τις ισορροπίες στην περιοχή. Με την προσθήκη τους, η χώρα αποκτά τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την τουρκική στρατηγική.

Η στρατηγική σημασία των φρεγατών FREMM

Η ένταξη των φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Τα συγκεκριμένα πλοία, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ιταλικά μεγαθήρια», διαθέτουν εκτόπισμα που αγγίζει τους 6.700 τόνους και προσφέρουν πρωτοφανή εμβέλεια επιχειρησιακής δράσης.

Η παρουσία τους θα ενισχύσει τη στρατηγική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα διαθέτουν ανώτερες δυνατότητες πυροβολικού. Η προσθήκη τους ολοκληρώνει ιδανικά την αρχιτεκτονική αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού, ανεβάζοντας τις επιχειρησιακές του δυνατότητες μία σκάλα πιο πάνω, ακόμα και σε σύγκριση με τις υπερσύγχρονες γαλλικές φρεγάτες FDI Belharra.

Η μακρά πορεία προς την απόκτηση

Η απόφαση για την ένταξη των φρεγατών FREMM στον ελληνικό Στόλο δεν προέκυψε αιφνίδια. Αντιθέτως, αποτελεί την ευτυχή κατάληξη ενός διαρκούς πόθου και μιας συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε από τους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού και χρονολογείται από το μακρινό 2008.

Τότε ήταν που υπεγράφη το πρώτο μνημόνιο συνεργασίας με την Ιταλία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ποιοτική αναβάθμιση του Στόλου. Ωστόσο, η δημοσιονομική λαίλαπα που ακολούθησε έβαλε φρένο στα αρχικά σχέδια. Παρά τις ασφυκτικές πιέσεις, το 2012 το ΚΥΣΕΑ έλαβε την απόφαση να προχωρήσει το πρόγραμμα, όμως η Τρόικα έθεσε αποφασιστικό βέτο, ακυρώνοντας τα σχέδια για τη ναυτική αμυντική ενίσχυση της χώρας.

Οι αποτυχημένες προσπάθειες του παρελθόντος

Η ιστορία της προσπάθειας για την απόκτηση φρεγατών FREMM επαναλήφθηκε δραματικά το 2018. Η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα πριν από την απόκτηση των πλοίων, αυτή τη φορά από τη Γαλλία, μέσω μίσθωσης. Η συμφωνία φερόταν να ήταν έτοιμη και σφραγισμένη στο παρασκήνιο.

Ωστόσο, οι βιαστικές και δημόσιες αποκαλύψεις του τότε υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Φώτη Κουβέλη, ο οποίος αποκάλυψε την απόρρητη διαπραγμάτευση, προκάλεσαν ακαριαίο βραχυκύκλωμα. Με την άμεση παρέμβαση και τις έντονες παρασκηνιακές πιέσεις της Γερμανίας, η Τρόικα ακύρωσε εκ νέου τη συμφωνία, βάζοντας τέλος σε αυτή την προσπάθεια.

Τα χαρακτηριστικά των πλωτών φρουρίων

Οι φρεγάτες FREMM κλάσης Bergamini δεν έρχονται απλώς για να αλλάξουν επιχειρησιακή πίστα στις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά για να τοποθετήσουν την Ελλάδα σε ένα νέο επίπεδο. Ενώ οι Belharra χαρακτηρίζονται ως ο ψηφιακός «σκοπευτής» ακριβείας με το κορυφαίο ραντάρ Sea Fire, οι ιταλικές FREMM περιγράφονται ως τα πλωτά φρούρια της ανοιχτής θαλάσσης.

Με εκτόπισμα άνω των 6.700 τόνων, οι FREMM είναι σχεδόν 2.200 τόνους μεγαλύτερες από τις FDI Belharra. Αυτό το μεγάλο εκτόπισμα τους προσφέρει εξαιρετική πλευστότητα, αντοχή σε ακραίες θαλασσοταραχές και τεράστια αυτονομία, η οποία φτάνει τα 6.000 ναυτικά μίλια, επιτρέποντας μακροχρόνιες επιχειρήσεις σε μεγάλες αποστάσεις.

Η δικαίωση μιας επίμονης επιλογής

Σήμερα, 18 χρόνια μετά την έναρξη των προσπαθειών, το Πολεμικό Ναυτικό βλέπει το όνειρό του να πραγματοποιείται. Η υπογραφή της συμφωνίας στη Ρώμη κλείνει μια ανοιχτή πληγή και σηματοδοτεί την υλοποίηση ενός μακροχρόνιου στόχου.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η επιμονή των ναυάρχων μας για την απόκτηση πλοίων επιχειρησιακού μεγέθους FREMM ήταν η μόνη ορθή στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos