Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το όραμά του για την Ελλάδα του 2030 στη ΔΕΘ

Στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τα πολιτικά διλήμματα που έχει προβάλει καθ' όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας. Παράλληλα, είχε προαναγγείλει ότι η φετινή του ομιλία θα περιείχε την οικονομική πολιτική του για το 2027, η οποία θα εντασσόταν στην πολιτική της τετραετίας 2027-2030.

Την πολιτική αυτή την ονόμασε «Το όραμά του για την Ελλάδα του 2030», παρουσιάζοντας το περιεχόμενο αυτού του οράματος ως «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης».

Τα πολιτικά διλήμματα και το ιστορικό τους

Ο πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, επανέλαβε πολιτικά διλήμματα τα οποία έχουν προβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας. Τα διλήμματα αυτά χαρακτηρίστηκαν ως απολύτως μανιχαϊστικά, και αναφέρθηκε ότι στην Ελλάδα του 2026 δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.

Υπενθυμίστηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε θέσει παρόμοια διλήμματα και στις εκλογές του 1981, λαμβάνοντας τότε μια αποστομωτική απάντηση από τους Έλληνες πολίτες. Η συνέχεια των γεγονότων, όπως επισημάνθηκε, απέδειξε ότι επρόκειτο για τις οιμωγές μιας παράταξης που ήταν ταυτισμένη με το κράτος και την εξουσία.

Οι προτάσεις για την οικονομία και την κοινωνία

Οι προτάσεις που διατύπωσε ο πρωθυπουργός για την οικονομία και την κοινωνία οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι ότι οι προτάσεις αυτές αποτελούν ένα άθροισμα μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση των εισοδημάτων αρκετών κοινωνικών ομάδων.

Ωστόσο, τονίστηκε ότι τα μέτρα αυτά απέχουν πολύ από το να αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία θεωρείται το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, δεν κρίνονται επαρκή για την αναπλήρωση των εισοδημάτων που έχασε η πλειοψηφία της κοινωνίας τόσο κατά τα χρόνια των μνημονίων της προηγούμενης δεκαετίας όσο και λόγω της ακρίβειας της τελευταίας πενταετίας.

Δημοσιονομικός χώρος και ακύρωση πλαισίου

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο πρωθυπουργός ανακάλυψε έναν μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο, όπως αναφέρθηκε, μόνο αυτός μπορεί να αξιοποιήσει, χαρακτηρίζοντάς τον ως «Δημοσιονομικό χώρο Ι.Χ.». Αυτή η ανακάλυψη αποτελεί ένα από τα σημεία που αναλύθηκαν σχετικά με τις οικονομικές προτάσεις.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, ενεργώντας ως ταχυδακτυλουργός, κατήργησε το «Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2026-2029». Το πλαίσιο αυτό είχε συμφωνηθεί από τον ίδιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του 2025. Πρόκειται για επίσημη κυβερνητική απόφαση, η οποία είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είχε αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τις 28 Νοεμβρίου 2025.

Το όραμα για την Ελλάδα του 2030 και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Ο πρωθυπουργός ονόμασε το περιεχόμενο του οράματός του «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης». Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τη διάθεση 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το ποσό αυτό είναι λίγο πάνω από το άθροισμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της επόμενης τετραετίας.

Κρίνεται παράδοξο μια κυβέρνηση που επί οκτώ χρόνια καταγγέλλει τα κόμματα που μιλούν για οράματα και αποφεύγουν να δεσμευτούν με ρεαλιστικές προτάσεις για τα προβλήματα της οικονομίας και της χώρας, να ανακαλύπτει, στον όγδοο χρόνο της κυβερνητικής της εξουσίας, το όραμα του τέλους της τρίτης τετραετίας.

Για την κατανόηση του πού βασίζονται τα «Άλματα Ανάπτυξης» της ομιλίας του στη ΔΕΘ, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2026-2029.

Ελλείψεις σε όραμα και ασφάλεια

Ένα ακόμη συμπέρασμα που προκύπτει από τις προτάσεις του πρωθυπουργού είναι η επιβεβαίωση ότι δεν έχει να προσφέρει ούτε όραμα ούτε οικονομική και κοινωνική ασφάλεια στην πλειοψηφία των πολιτών. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί κεντρικό σημείο της ανάλυσης των προτάσεων που παρουσιάστηκαν.

Η απουσία ενός σαφούς οράματος και η έλλειψη διασφάλισης οικονομικής και κοινωνικής ασφάλειας για την πλειονότητα των πολιτών αναδείχθηκαν ως βασικά ζητήματα που προκύπτουν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Με πληροφορίες από: Topontiki