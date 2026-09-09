Ο Κ. Μητσοτάκης επιλέγει μετωπική σύγκρουση με τον Α. Σαμαρά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε την αλλαγή γραμμής απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, εξαπολύοντας αιχμηρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί τη νέα τακτική του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο πλέον έχει αποφασίσει να μην αναμένει την ίδρυση νέου κόμματος υπό τον Μεσσήνιο πολιτικό. Αντιθέτως, το κυβερνητικό επιτελείο θα ξεκινήσει ασφυκτικό πρέσινγκ στους κοινούς ψηφοφόρους και ειδικότερα στους δυσαρεστημένους δεξιούς, στους οποίους απευθύνεται ο κ. Σαμαράς.

Η νέα τακτική του Μεγάρου Μαξίμου

Η απόφαση του κυβερνητικού επιτελείου είναι να μην αφήνει καμία «κουβέντα να πέσει κάτω» από την πλευρά του κ. Σαμαρά. Στόχος είναι να περιοριστεί στο ελάχιστο ο «ζωτικός χώρος» στον οποίο απευθύνεται ο πρώην πρωθυπουργός.

Η εκτίμηση που γίνεται στα ενδότερα του επιτελείου είναι ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της πόλωσης και της περιχαράκωσης των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη αποφασιστεί το περιεχόμενο των επιθέσεων προς το πρόσωπο του κ. Σαμαρά, οι οποίες θα έχουν ως στόχο να λειτουργήσουν αποτρεπτικά προς τη συγκεκριμένη εκλογική κατηγορία ψηφοφόρων.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού και της Ντόρας Μπακογιάννη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε αιχμηρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά από τη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας την αλλαγή γραμμής του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτή η κίνηση έδωσε το στίγμα της νέας τακτικής που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση.

Μετά τον πρωθυπουργό, τη σκυτάλη πήρε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έκανε λόγο για «χολή» εκ μέρους του πρώην πρωθυπουργού. Η κ. Μπακογιάννη κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά ότι χρησιμοποίησε όλα τα επιχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα, του Νίκου Ανδρουλάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου μαζί. «Έβγαλε τρομερή χολή. Ε, αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό», εκτίμησε η ίδια.

Η στάση του Άδωνι Γεωργιάδη και άλλων στελεχών

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έχει περάσει ανοικτά απέναντι στον κ. Σαμαρά. Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι «Άκουσα το βίντεο, αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μία διαφορά. Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος, αλλά δεν μπορεί σοβαρά να μη βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό οκτώ χρόνια, αυτό είναι παράλογο».

Ο κ. Γεωργιάδης, μαζί με τους κ. Πλεύρη και Βορίδη, αναμένεται να βγουν δυναμικά μπροστά στη μάχη εναντίον του κ. Σαμαρά. Αυτά τα στελέχη απευθύνονται στα κατ’ εξοχήν δεξιά ακροατήρια, γεγονός που προσδίδει διεισδυτικότητα στον λόγο τους. Επιπλέον, έχουν και προσωπικούς λόγους να επιδιώκουν τη μείωση της όποιας επιρροής του κ. Σαμαρά στο συγκεκριμένο ακροατήριο, καθώς αυτό αποτελεί και τον κορμό των προσωπικών τους ψηφοφόρων.

Η διαφορετική προσέγγιση του Κωστή Χατζηδάκη

Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης περιορίστηκε να τονίσει ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τις σχέσεις μεταξύ των πολιτικών.

Επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι το ερώτημα, όταν γίνει το κόμμα, είναι εάν θα υπάρχει τέτοιο κοινωνικό...

Με πληροφορίες από: Ieidiseis