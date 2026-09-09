Το «λίφτινγκ» στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ ενόψει εκλογών

Ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης, καθώς ο Γραμματέας του κόμματος, Κ. Κυρανάκης, ετοιμάζει ένα «λίφτινγκ». Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε φαινόμενα χαλαρότητας που έχουν εντοπιστεί στο εσωτερικό του κόμματος, με την αντιμετώπισή τους να κρίνεται άμεση και επιτακτική. Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται κρίσιμες, δεδομένου ότι οι μήνες που απομένουν μέχρι τις επόμενες εκλογές είναι πλέον περιορισμένοι.

Εντοπισμός προβλημάτων και άμεση αντιμετώπιση

Ο κ. Κυρανάκης, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στη θέση του Γραμματέα, έχει ήδη προχωρήσει σε ενδελεχή παρατήρηση της λειτουργίας του κομματικού μηχανισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διαπίστωσε την ύπαρξη φαινομένων χαλαρότητας, τα οποία κρίνονται αναγκαίο να αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση.

Η ανάγκη για άμεση δράση υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι πλέον περιορισμένος. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων αποτελεί προτεραιότητα για την ηγεσία του κόμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Αναζήτηση νέων στελεχών και προσώπων

Στο πλαίσιο αυτής της ανανέωσης, ο Γραμματέας Κ. Κυρανάκης έχει ξεκινήσει την αναζήτηση νέων προσώπων που θα ενταχθούν στον κομματικό μηχανισμό. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως τεχνογνωσία και όρεξη για την κομματική δουλειά, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την ενίσχυση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στους διαδρόμους της Πειραιώς, οι ανακοινώσεις σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές και τις προσθήκες στον κομματικό μηχανισμό αναμένονται σύντομα. Πρόκειται για ένα ζήτημα που, όπως λέγεται, είναι θέμα λίγου χρόνου να οριστικοποιηθεί και να δημοσιοποιηθεί, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης για τη Νέα Δημοκρατία.

Η προετοιμασία του καταλόγου υποψηφίων

Παράλληλα με το «λίφτινγκ» στον κομματικό μηχανισμό, βρίσκεται σε εξέλιξη και η προετοιμασία ενός νέου καταλόγου με υποψηφίους. Ο κατάλογος αυτός αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 100 νέα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος στις επερχόμενες εκλογές.

Ωστόσο, η ανακοίνωση αυτού του καταλόγου δεν θα γίνει άμεσα. Η ομάδα που έχει αναλάβει την αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων υποψηφίων ακολουθεί μια προσεκτική διαδικασία. Αυτή η προσέγγιση κρίνεται απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η καταλληλότητα των επιλογών.

Το «κόσκινο» και η αποφυγή εκπλήξεων

Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των υποψηφίων, αποτελούμενη κυρίως από τον Γραμματέα Κ. Κυρανάκη και τον Θαν. Νέζη, έχει ως βασικό της στόχο να περάσει τους ενδιαφερόμενους από ένα αυστηρό «κόσκινο». Αυτή η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης είναι κρίσιμη για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων στο μέλλον.

Η προσεκτική εξέταση κάθε υποψηφίου αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι τα πρόσωπα που θα επιλεγούν θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις αρχές και τους στόχους του κόμματος, και ότι δεν θα προκύψουν ζητήματα που θα μπορούσαν να πλήξουν την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης. Η επιμονή σε αυτή την λεπτομερή διαδικασία υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται στην ποιότητα των στελεχών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis