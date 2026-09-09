Προβληματισμός στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση Σαμαρά και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων

Σημαντικός προβληματισμός επικρατεί σε κυβερνητικά κλιμάκια σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το ζήτημα εξετάζεται εκ νέου, καθώς η αρχική στρατηγική της ευθείας επίθεσης ενδέχεται να αναθεωρηθεί. Παράλληλα, οι πρώτες έρευνες κοινής γνώμης μετά τη θερινή περίοδο δείχνουν αύξηση του ποσοστού των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, ενώ η απήχηση των κυβερνητικών μέτρων κρίνεται ως μη θεαματική.

Η κυβερνητική στρατηγική απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά

Κυβερνητικές πηγές, σε αυτό που περιγράφεται ως «εξομολογητική κρίση», μετέφεραν ότι το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά και τον τρόπο αντιμετώπισής του εξετάζεται ξανά και ξανά. Η αρχική προσέγγιση, που χαρακτηρίστηκε ως «ευθεία και άγρια επίθεση» σε στιλ «βολές κατά ριπάς» και σηματοδοτήθηκε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει ως επιλογή με την ίδια ένταση και διάρκεια, όπως παρατηρείται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά.

Στη Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη αισθάνονται ότι δέχονται επίθεση και θεωρούν επιβεβλημένο να αμυνθούν, μάλιστα με τον πιο οξύ τρόπο. Ωστόσο, η ένταση της αντιπαράθεσης έχει ήδη προκαλέσει συνέπειες, οι οποίες αξιολογούνται από την κυβέρνηση.

Οι συνέπειες της αντιπαράθεσης

Μία από τις βασικές συνέπειες της έντονης αντιπαράθεσης είναι ότι η συζήτηση δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στα «μέτρα της ΔΕΘ». Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης αναλώνεται στη «ΔΕΘ Σαμαρά», αποσπώντας την προσοχή από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Επιπλέον, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προβάλλουν τις παροχές και τα κυβερνητικά μέτρα, αναγκάζονται να προτάσσουν επιχειρήματα κατά του πρώην πρωθυπουργού. Αυτή η τακτική δεν θεωρείται ασφαλής, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι στρέφει τους ψηφοφόρους της παράταξης απευθείας προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορεί να τους οδηγήσει σε μια «ζώνη περίσκεψης», άρα και αναποφασιστικότητας.

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων

Στο πλαίσιο αυτής της «αναποφασιστικότητας», ένα πρώτο συμπέρασμα από όλες σχεδόν τις έρευνες κοινής γνώμης των τελευταίων ημερών είναι η αύξηση του ποσοστού των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Μετά τη θερινή ραστώνη, και καθώς τα κόμματα αναπτύσσουν τις νέες στρατηγικές τους, είναι λογικό κάποιοι ψηφοφόροι να επανεξετάζουν τις επιλογές τους, δεδομένου ότι οι κάλπες αργούν.

Οι ψηφοφόροι, σε αντίθεση με τα κόμματα, δεν έχουν την ίδια αγωνία για άμεσες αποφάσεις. Συχνά αφήνουν τα πάντα για την τελευταία στιγμή, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν βιάζονται να πάρουν οριστικές αποφάσεις για την ψήφο τους.

Η απήχηση των κυβερνητικών μέτρων

Όσον αφορά τους «αποφασισμένους» ψηφοφόρους, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων βρίσκουν ότι το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μία κάποια απήχηση. Ωστόσο, η απήχηση αυτή δεν κρίνεται ως «θεαματική».

Η επίδραση των μέτρων στην πολιτική συμπεριφορά του κόσμου θα κριθεί στην πορεία του χρόνου, καθώς τα μέτρα έχουν διαχυθεί χρονικά. Πάντως, δεν παρατηρήθηκε το «μπαμ» που ίσως περίμεναν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Το ζήτημα του Αλέξη Τσίπρα και ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί είναι κάπως αντιφατικές. Αυτό υποδηλώνει ότι απαιτείται πιο προσεκτική καταγραφή των στοιχείων και περισσότερος χρόνος για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ βρίσκεται και πάλι στη Θεσσαλονίκη σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε μια περίοδο που οι πολιτικές εξελίξεις στην πόλη παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki