Πενιχρά τα πρώτα οφέλη από τη ΔΕΘ, προβληματισμός στο Μαξίμου και ο «πονοκέφαλος» Σαμαρά

Προβληματισμός επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τα οφέλη από την παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) φαίνεται να είναι πενιχρά. Σύμφωνα με τις πρώτες κυλιόμενες μετρήσεις, το κυβερνών κόμμα εμφανίζει μικρή δημοσκοπική ενίσχυση, κερδίζοντας μόνο μισή ποσοστιαία μονάδα. Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν φαίνεται να εντυπωσίασαν τους ψηφοφόρους, αφήνοντας τις εντυπώσεις μάλλον αδιάφορες.

Τα πενιχρά οφέλη από τη ΔΕΘ

Οι πρώτες κυλιόμενες μετρήσεις που τέθηκαν υπόψη του κυβερνητικού επιτελείου δείχνουν μια περιορισμένη δημοσκοπική ενίσχυση για τη Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, η αύξηση στην πρόθεση ψήφου αγγίζει μόλις τη μισή ποσοστιαία μονάδα, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες, καθώς οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν κατάφεραν να προκαλέσουν τον αναμενόμενο ενθουσιασμό στο εκλογικό σώμα. Οι εντυπώσεις που άφησε το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε φέτος χαρακτηρίζονται ως αδιάφορες, ειδικά σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.

Οι εξαγγελίες και η αντιμετώπιση της ακρίβειας

Πολλοί περίμεναν ότι οι φετινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού θα στόχευαν στη διόρθωση λαθών του παρελθόντος, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προέκυψαν από την ακρίβεια. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέφερε κάτι θεαματικό σε σχέση με την καταπολέμηση της ακρίβειας.

Επιπλέον, δεν φάνηκε να έχει επικεντρωθεί σε μέτρα που αφορούν ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα θέμα που απασχολεί σημαντικό μέρος της οικονομίας και της κοινωνίας. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι ο πρωθυπουργός έδωσε ό,τι μπορούσε, καθώς δεν επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα σε οικονομικό εκτροχιασμό μέσω υπερβολικών εξαγγελιών.

Άλλοι, ωστόσο, εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός έδειξε να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διευθέτηση του εσωκομματικού πεδίου, παρά για την αλλαγή του κλίματος στην κοινωνία. Αυτή η διαφορετική οπτική εντείνει τον προβληματισμό εντός του κυβερνώντος κόμματος.

Η εσωκομματική διάσταση και ο Αντώνης Σαμαράς

Στην όλη πολιτική εξίσωση προστίθεται και η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς επέκρινε με σφοδρότητα τον πρωθυπουργό για διάφορα θέματα της καθημερινότητας, δημιουργώντας συζητήσεις και σχόλια.

Αρκετοί υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει καταφέρει να βρει ακροατήριο στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι, απογοητευμένοι από τη στάση που κρατάει το κυβερνών κόμμα σε ορισμένα θέματα, έχουν στρέψει την προσοχή τους προς τις θέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιχείρησε να αποδομήσει το θρυλούμενο σενάριο περί δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «δεν νομίζω ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο όταν ξυπνάει ή μέχρι να κοιμηθεί είναι αν θα γίνει ένα κόμμα».

Συνεχίζοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξειδίκευσε ότι «αυτή τη στιγμή τον κόσμο, ή τον κόσμο που –για να το εξειδικεύσω– που σκέφτεται να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή που ψήφισε Νέα Δημοκρατία και τώρα αμφιταλαντεύεται, δεν τον ενδιαφέρει, θεωρώ, αν ο όποιος κύριος Σαμαράς, το όποιο πρόσωπο δηλαδή, πολιτικό πρόσωπο, θα αποφασίσει να κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα. Γιατί μιλάμε για ένα φημολογούμενο προσωποπαγές κόμμα. Τι τον νοιάζει τον κόσμο αυτόν; Οι πολιτικές τον νοιάζουν».

Εθνικά θέματα και η υπεράσπιση της κυβέρνησης

Ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε επίσης να αποδομήσει την ατζέντα του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με τα εθνικά θέματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε ρητορικά ερωτήματα, τονίζοντας τις επιδόσεις της παρούσας κυβέρνησης.

«Μπορείτε εσείς να θυμηθείτε άλλη κυβέρνηση που να προστάτευσε καλύτερα τα σύνορα της χώρας και μάλιστα με υβριδικές απειλές; Η απάντηση για μένα είναι όχι. Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να εξόπλισε τόσο σημαντικά τη χώρα; Rafale» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας τις ενέργειες της κυβέρνησης στον τομέα της άμυνας και της φύλαξης των συνόρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki