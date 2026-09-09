Χιουμοριστική απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιωάννα Τούνη για τα εγκαίνια στο Παρίσι

Μια χιουμοριστική ανταλλαγή μηνυμάτων έλαβε χώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της γνωστής influencer και επιχειρηματία Ιωάννας Τούνη. Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του νέου επιχειρηματικού βήματος της Τούνη στο Παρίσι και η επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην ίδια πόλη. Η αλληλεπίδραση αυτή, η οποία ξεκίνησε με μία «παράκληση» της influencer, κατέληξε σε μία επίσης χιουμοριστική απάντηση από πλευράς του κ. Μητσοτάκη, προκαλώντας αίσθηση στο διαδίκτυο.

Το νέο επιχειρηματικό βήμα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι

Η Ιωάννα Τούνη, γνωστή στο ευρύ κοινό ως influencer και επιχειρηματίας, προχώρησε πρόσφατα σε μία σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγελματικά της σχέδια. Μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα social media, αποκάλυψε το νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα, το οποίο αφορά το άνοιγμα ενός καταστήματος καφέ και κρουασάν στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, το Παρίσι.

Το νέο αυτό κατάστημα, το οποίο φέρει την ονομασία «Fat Rat», πρόκειται να ανοίξει επίσημα τις πόρτες του για το κοινό την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ίδια η επιχειρηματίας έχει ήδη μεταβεί στη γαλλική πρωτεύουσα για να επιβλέψει τις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει των εγκαινίων.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Παρίσι

Την ίδια ημερομηνία, δηλαδή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, έχει προγραμματιστεί και η επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών του.

Η σύμπτωση της ημερομηνίας των εγκαινίων της επιχείρησης της Ιωάννας Τούνη με την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη γαλλική πρωτεύουσα αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη της χιουμοριστικής αυτής επικοινωνίας μεταξύ των δύο προσώπων.

Η χιουμοριστική «παράκληση» της Ιωάννας Τούνη

Μόλις η Ιωάννα Τούνη ενημερώθηκε για την παρουσία του πρωθυπουργού στο Παρίσι την ημέρα των εγκαινίων της croissanterie της, έσπευσε να κάνει μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Με ιδιαίτερο χιούμορ, η influencer απευθύνθηκε στον κ. Μητσοτάκη, ζητώντας του να μην παρευρεθεί στα εγκαίνια.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε freddo espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν… να πω το εξής. Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, ΜΗΝ έρθετε».

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη. Με την ίδια χιουμοριστική διάθεση, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε στην influencer μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση της Τούνη, ο πρωθυπουργός πρόσθεσε το δικό του σχόλιο.

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν σύντομη και περιεκτική, διατηρώντας τον ανάλαφρο τόνο της αρχικής «παράκλησης». «Δεν το είχα στο πρόγραμμα αλλά τώρα που το λέτε…», έγραψε ο πρωθυπουργός, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων.

Ο «χαμός» στα social media

Η ανταλλαγή αυτών των μηνυμάτων μεταξύ της Ιωάννας Τούνη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον χαρακτηριστικό χιουμοριστικό τους χαρακτήρα, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το σχόλιο του πρωθυπουργού, ειδικότερα, έγινε άμεσα viral, προκαλώντας «χαμό» στο διαδίκτυο.

Η αλληλεπίδραση αυτή αναδημοσιεύτηκε και σχολιάστηκε εκτενώς, αναδεικνύοντας την τάση για πιο άμεση και προσωπική επικοινωνία μεταξύ δημοσίων προσώπων και κοινού μέσω των ψηφιακών πλατφορμών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis