Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα επίσημη επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Η συνάντηση έλαβε χώρα στα γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου τον υπουργό υποδέχθηκε ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν επί τάπητος σημαντικά θέματα που άπτονται της επικαιρότητας, της οικονομίας και των κοινωνικών αναγκών της χώρας.

Το κλίμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να ενημερωθεί λεπτομερώς από τον υπουργό για το κλίμα που επικράτησε στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη διεξαγωγή της Διεθνούς Έκθεσης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις γενικότερες εντυπώσεις και στα μηνύματα που αναδείχθηκαν από το σημαντικό αυτό οικονομικό και κοινωνικό γεγονός, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλεται από την κυβέρνηση. Όπως σημείωσε, αυτή η προσπάθεια στοχεύει στην υλοποίηση των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για την εφαρμογή τους προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Κοινωνική πολιτική και ευπαθείς ομάδες

Πέρα από τα θέματα που αφορούσαν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο υπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος συνομίλησαν για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, με έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, καθώς και στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στην Ελλάδα. Αναλύθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις και οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να στηριχθούν αποτελεσματικότερα τα άτομα και οι οικογένειες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική ή κοινωνική θέση.

Η πρόταση για τη δημιουργία εστιών

Στο πλαίσιο της εκτενούς συζήτησης για την κοινωνική πολιτική, ο Μακαριώτατος ανέπτυξε μια σημαντική και καινοτόμο πρόταση, η οποία βρίσκεται ήδη στον κεντρικό σχεδιασμό του. Η πρόταση αυτή αφορά τη δημιουργία ειδικών εστιών, οι οποίες θα απευθύνονται σε δύο συγκεκριμένες και ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού: τους νέους φοιτητές και τις νέες οικογένειες που έχουν παιδιά.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως εξήγησε ο Αρχιεπίσκοπος, έχει ως στόχο να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση στέγης. Η δημιουργία τέτοιων δομών αναμένεται να συμβάλει στην ανακούφιση των πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται από το υψηλό κόστος διαβίωσης και την έλλειψη προσιτής στέγης.

Αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπογράμμισε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των αυξημένων στεγαστικών αναγκών. Το πρόβλημα της στέγασης αποτελεί μείζον ζήτημα για πολλούς νέους και οικογένειες στην Ελλάδα, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής τους και τις προοπτικές τους.

Επιπλέον, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι οι προτεινόμενες εστίες θα μπορούσαν να στηρίξουν έμπρακτα νέους ανθρώπους και οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο ολοένα και αυξανόμενο υψηλό κόστος στέγασης. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην πρωτεύουσα, την Αθήνα, όπου οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων παραμένουν σε δυσθεώρητα επίπεδα, δημιουργώντας σοβαρές δυσκολίες.

Παρόντες στη συνάντηση

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, εκτός από τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, παρέστησαν και άλλα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, ο οποίος συνέβαλε στη διεξαγωγή της συζήτησης.

Επίσης, στη συνάντηση συμμετείχε και ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Δημάκης. Η παρουσία τους υπογράμμισε τη σημασία της συνάντησης και των θεμάτων που συζητήθηκαν, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον για την περαιτέρω συνεργασία σε κοινωνικά ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki