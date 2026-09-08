Το καυστικό σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη στην ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη για την πολιτική

Ο Γιώργος Πατούλης προχώρησε σε ανάρτηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να επιστρέφει στην κοινοβουλευτική πολιτική. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της πρώην συζύγου του, Μαρίνας Σταυράκη, η οποία σχολίασε καυστικά κάτω από την δημοσίευση. Το σχόλιο της κυρίας Σταυράκη, που έγινε το βράδυ της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου 2026, έδειξε ότι οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού παραμένουν τεταμένες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε στα πολλά δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία τον ήθελαν να κατεβαίνει στον βουλευτικό πολιτικό στίβο, εντασσόμενος σε κάποια κόμματα. Ο ίδιος τόνισε πως η πολιτική ανέκαθεν αποτελούσε αντικείμενο ενδιαφέροντος για εκείνον, έχοντας διατελέσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης.

«Έχουν γραφτεί πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κατεβαίνω στο πολιτικό στίβο, τον βουλευτικό πολιτικό στίβο, σε κάποια κόμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Πατούλης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «όταν ενδιαφέρομαι, δεν μιλούν για μένα τα site αλλά μιλώ ο ίδιος», υπογραμμίζοντας ότι δεν αφήνει τα δημοσιεύματα να μιλήσουν για λογαριασμό του. Πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, έχει πολύ δουλειά να κάνει στον τομέα αυτό και οτιδήποτε άλλο θα το πει ο ίδιος «με δυνατό τρόπο», συνομιλώντας «με την ίδια την κοινωνία».

Η πολιτική διαδρομή του πρώην περιφερειάρχη

Ο Γιώργος Πατούλης, στην ανάρτησή του, αναφέρθηκε στην εκτενή του πορεία στην πολιτική και αυτοδιοικητική σκηνή της χώρας. Συγκεκριμένα, έχει χρηματίσει σε σημαντικές θέσεις, όπως δήμαρχος και περιφερειάρχης. Επιπλέον, έχει διατελέσει πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, γεγονός που αναδεικνύει την εμπειρία του στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα με την αυτοδιοικητική του δράση, ο κ. Πατούλης έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Μάλιστα, όπως ο ίδιος ανέφερε, έχει εκλεγεί για πέμπτη φορά σε αυτή τη θέση, τονίζοντας τις τρέχουσες επαγγελματικές του υποχρεώσεις και την αφοσίωσή του στον συγκεκριμένο τομέα.

Το καυστικό σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη

Κάτω από την ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην σύζυγός του, Μαρίνα Σταυράκη, άφησε ένα σχόλιο που προκάλεσε άμεσα μεγάλη αίσθηση. Η φράση «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε να «ρίξει» το διαδίκτυο το βράδυ της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Το σχόλιο αυτό χαρακτηρίζεται ως καυστικό και αποτελεί τη δεύτερη δημόσια «επίθεση» της κυρίας Σταυράκη κατά του πρώην συζύγου της. Η αντίδρασή της δείχνει ότι οι σχέσεις μεταξύ του πρώην ζευγαριού δεν έχουν εξομαλυνθεί μετά το διαζύγιο, με τις δημόσιες τοποθετήσεις να συνεχίζονται.

Προηγούμενη δημόσια διαφωνία

Η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση της Μαρίνας Σταυράκη δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει τις διαφωνίες της με τον Γιώργο Πατούλη. Λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό με το σχόλιο, η κυρία Σταυράκη είχε αφήσει αιχμές σε βάρος του πρώην συζύγου της με αφορμή μια ανάρτησή του.

Η ανάρτηση αυτή αφορούσε τη γιορτή του γιου τους, Αλέξανδρου, και συνοδευόταν από φωτογραφία πατέρα και γιου. Τότε, η Μαρίνα Σταυράκη είχε δηλώσει ότι τα παιδιά δεν είναι για τα social media και ότι η παρουσία ενός γονιού δεν αποδεικνύεται με αναρτήσεις, εκφράζοντας έτσι τη δυσαρέσκειά της.

Το διαζύγιο και η νέα ζωή

Ο Γιώργος Πατούλης και η Μαρίνα Σταυράκη έχουν χωρίσει οριστικά, κλείνοντας ένα κεφάλαιο 35 ετών κοινής πορείας. Το συναινετικό τους διαζύγιο έχει εκδοθεί, σηματοδοτώντας το τέλος της σχέσης τους και την πορεία τους σε ξεχωριστούς δρόμους.

Μετά το διαζύγιο, αμφότεροι έχουν προχωρήσει τη ζωή τους. Ο πρώην περιφερειάρχης έχει ξαναπαντρευτεί τη Νάνσυ Κοιλού, με την οποία έχει αποκτήσει ένα αγοράκι ηλικίας 1,5 έτους, ξεκινώντας μια νέα οικογενειακή ζωή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit