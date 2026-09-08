Γόνοι γνωστών πολιτικών οικογενειών ετοιμάζονται για τις εκλογές του 2027

Μια νέα γενιά προσώπων με ισχυρές οικογενειακές καταβολές ετοιμάζεται να κάνει δυναμική εμφάνιση στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς τα κομματικά επιτελεία έχουν ξεκινήσει σταδιακά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων ενόψει των εθνικών εκλογών που αναμένονται την άνοιξη του 2027. Γιοι και κόρες πρώην υπουργών, βουλευτών και ιστορικών κομματικών στελεχών εξετάζουν την είσοδό τους στην κεντρική πολιτική σκηνή ή προετοιμάζονται για μια ακόμα εκλογική αναμέτρηση, με στόχο να καταλάβουν μία από τις 300 θέσεις του Κοινοβουλίου.

Ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη αποκτήσει κομματική ή αυτοδιοικητική εμπειρία, ενώ άλλοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε τομείς κοντά στην πολιτική. Για αρκετούς, οι συζητήσεις σχετικά με την υποψηφιότητά τους βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της διερεύνησης.

Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Ανδρέα Παπανδρέου

Το όνομα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτό του Ανδρέα Παπανδρέου, εγγονού του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και γιου του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ στον Νομό Ηρακλείου.

Ο ίδιος ζει και δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην Κρήτη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει δημόσια τα σενάρια που τον αφορούν. Εφόσον τελικά αποφασίσει να κατέβει στον εκλογικό στίβο, θα σηματοδοτήσει την είσοδο μιας ακόμα γενιάς της οικογένειας Παπανδρέου στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η ιστορία της οικογένειας Παπανδρέου στη Βουλή

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2025, η ελληνική Βουλή είχε μείνει για πρώτη φορά χωρίς εκπρόσωπο της οικογένειας Παπανδρέου μετά από 92 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή από το 1923. Αυτό συνέβη επειδή ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, με το ΚΙΔΗΣΟ (Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών) που είχε ιδρύσει τότε, δεν είχε καταφέρει να εισέλθει στο Κοινοβούλιο.

Το ΚΙΔΗΣΟ είχε λάβει ποσοστό 2,53%, ενώ χρειαζόταν τουλάχιστον 3% για να εισέλθει στη Βουλή. Ο Γιώργος Παπανδρέου επανήλθε στη Βουλή μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2019, καθώς έναν χρόνο νωρίτερα ο πολιτικός του φορέας αποτελούσε συνιστώσα του συνασπισμού κομμάτων ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Για την ιστορία, από το 2016 το ΚΙΔΗΣΟ έχει αδρανοποιηθεί πολιτικά, χωρίς ωστόσο να έχει επίσημα διαλυθεί. Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, συνεχίζει να εκλέγεται έκτοτε κανονικά με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα που είχε ιδρύσει ο πατέρας του το 1974.

Διεργασίες και στη Νέα Δημοκρατία

Στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, οι διεργασίες για την ανανέωση των ψηφοδελτίων έχουν φέρει στο προσκήνιο αρκετά πρόσωπα που συνδέονται με παλαιότερα στελέχη της παράταξης. Στη Βοιωτία, για παράδειγμα, μεταξύ των ονομάτων που εξετάζονται βρίσκεται ο Θανάσης Μπασιάκος, γιος του αείμνηστου πολιτικού.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr