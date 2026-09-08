Η AfD χρησιμοποιεί μοτοποδήλατα Simson στην προεκλογική εκστρατεία, προκαλώντας αντιδράσεις

Μια έντονη ειρωνεία χαρακτηρίζει τη χρήση των μοτοποδηλάτων Simson από μέλη του κόμματος AfD κατά την προεκλογική τους εκστρατεία στη Γερμανία. Η εταιρεία Simson ιδρύθηκε από μια εβραϊκή οικογένεια, η οποία εκδιώχθηκε από τους Ναζί, με την περιουσία της να κατασχέται. Η επιλογή αυτών των δικύκλων από ένα κόμμα που συνδέεται με τον εθνικισμό και τον αποκλεισμό μεταναστών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η ιστορία των μοτοποδηλάτων Simson

Τα μοτοποδήλατα Simson αποτελούν μια μάρκα με βαθιά ιστορία στη Γερμανία. Κατασκευάζονταν στο Suhl της πρώην Ανατολικής Γερμανίας και απέκτησαν σχεδόν μυθική διάσταση για τους Ανατολικογερμανούς. Για πολλούς, τα Simson συμβόλιζαν την ελευθερία, ενώ για άλλους συνδέονταν με τον «κομμουνισμό».

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά με την ίδρυσή της από μια εβραϊκή οικογένεια. Ωστόσο, η πορεία της διακόπηκε βίαια όταν οι Ναζί κατάσχεσαν την περιουσία της οικογένειας, εκδιώκοντάς τους. Μετά το τέλος του πολέμου, η επιχείρηση κρατικοποιήθηκε στην Ανατολική Γερμανία, και τα μοτοποδήλατα Simson καθιερώθηκαν ως σύμβολο της ζωής στην περιοχή αυτή.

Ο ρόλος του Ούλριχ Ζίγκμουντ στην AfD

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα που συνδέονται με την άνοδο του AfD είναι ο Ούλριχ Ζίγκμουντ. Ο νεαρός ηγέτης, ο οποίος είναι επικεφαλής του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ, υιοθέτησε το σύνθημα «είμαστε δικοί σας άνθρωποι, όχι η ελίτ του Βερολίνου». Με αυτόν τον τρόπο, ο Ζίγκμουντ προσπάθησε να προβάλει ένα πιο «φιλικό πρόσωπο» για το κόμμα του.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης εικόνας ενός κόμματος που, παρά τις σκληρές και ακραίες θέσεις του, έχει καταγράψει σαρωτική άνοδο. Η ενδεχόμενη άνοδος της ακροδεξιάς στην εξουσία στη Γερμανία, για πρώτη φορά μετά την περίοδο 1939-1945, αποτελεί ένα σενάριο που προκαλεί ανησυχία.

Η προεκλογική χρήση και το «μοντέρνο» branding

Στο πλαίσιο των προεκλογικών τεχνασμάτων και του «μοντέρνου» πολιτικού του branding, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ εθεάθη επανειλημμένα να κυκλοφορεί με μοτοποδήλατα Simson. Η παρουσία του με αυτά τα δίκυκλα ήταν ιδιαίτερα εμφανής κατά την προεκλογική περίοδο, προσελκύοντας την προσοχή.

Μία από τις στιγμές που σχολιάστηκαν ιδιαίτερα από τις επιτροπές τύπου ήταν η άφιξη του Ούλριχ Ζίγκμουντ πάνω σε ένα μπλε Schwalbe, ένα κλασικό μοντέλο της Simson, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Τζούλια Ζίγκμουντ. Τα μοτοποδήλατα αυτά, όπως αναφέρθηκε, παράγονταν στην πρώην Ανατολική Γερμανία.

Αντιδράσεις από τους απογόνους της οικογένειας

Η χρήση της μάρκας Simson από την AfD έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των απογόνων της οικογένειας Simson. Οι απόγονοι έχουν καταγγείλει δημοσίως αυτή την πρακτική, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους.

Σύμφωνα με τους ίδιους, το κόμμα χρησιμοποιεί το οικογενειακό τους όνομα για να προωθήσει μια πολιτική που συνδέεται άμεσα με τον εθνικισμό και τον αποκλεισμό των μεταναστών. Αυτή η σύνδεση θεωρείται ιδιαίτερα ειρωνική και προσβλητική, δεδομένης της ιστορίας της οικογένειας και της εκδίωξής της από τους Ναζί.

Το πολιτικό πλαίσιο της AfD

Η AfD χαρακτηρίζεται ως ένα κόμμα με σκληρές και ακραίες θέσεις. Η ρητορική και οι πολιτικές της συνδέονται με τον εθνικισμό και την απόρριψη των μεταναστών. Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει στην αύξηση της εκλογικής της δύναμης, προκαλώντας προβληματισμό για την πολιτική κατεύθυνση της Γερμανίας.

Η άνοδος του κόμματος έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα επιστροφής της ακροδεξιάς στην εξουσία στη Γερμανία, ένα ενδεχόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί από την περίοδο 1939-1945. Η ειρωνεία της χρήσης ενός συμβόλου με τόσο σύνθετη ιστορία, όπως τα μοτοποδήλατα Simson, υπογραμμίζει τις αντιφάσεις της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Reader