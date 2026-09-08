Η νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ φέρνει εντάσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας

Η ιστορική εκλογική νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές σε γερμανικά κρατίδια έχει ξανανοίξει τις διχόνοιες στην κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Οι Σοσιαλδημοκράτες εταίροι του στον συνασπισμό ζητούν άμβλυνση των προγραμματισμένων οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ανέβηκε στην πρώτη θέση στη Σαξονία-Άνχαλτ την Κυριακή, γεγονός που αντανακλά την απογοήτευση των ψηφοφόρων με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η άνοδος του AfD και η απογοήτευση των πολιτών

Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέκτησε την πρώτη θέση στη Σαξονία-Άνχαλτ την Κυριακή, σε μια εκλογική νίκη που χαρακτηρίζεται ιστορική για την ακροδεξιά. Αυτό το αποτέλεσμα αντανακλά την ευρύτερη απογοήτευση των πολιτών με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Οι λόγοι της δυσαρέσκειας περιλαμβάνουν τη γραφειοκρατία, το αυξανόμενο κόστος ζωής, την αβεβαιότητα για τις συντάξεις και την οικονομική ανασφάλεια. Η άνοδος του AfD δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, καθώς το κόμμα είχε έρθει δεύτερο και στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025.

Οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις του καγκελάριου Μερτς

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, του οποίου τα προσωπικά ποσοστά αποδοχής βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, επέμεινε ότι ένα πακέτο προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων πρέπει να προχωρήσει. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και τη μείωση των επιδομάτων ασθενείας.

Παράλληλα, ο Μερτς παραδέχτηκε ότι έπρεπε να εξηγήσει καλύτερα αυτές τις μεταρρυθμίσεις στους ψηφοφόρους. Η στάση του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις των εταίρων του στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Οι απαιτήσεις των Σοσιαλδημοκρατών για αλλαγές

Οι κεντροαριστεροί εταίροι του Μερτς, το SPD, επιμένουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω σε αλλαγές. Απαιτούν συνομιλίες για πιθανές τροποποιήσεις στις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων και της υγειονομικής περίθαλψης.

Επίσης, οι Σοσιαλδημοκράτες ζητούν μια νέα συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027 και την επανέναρξη της συζήτησης για τον φόρο κληρονομιάς και περιουσίας. Πηγές του SPD δήλωσαν ότι η τρέχουσα ατζέντα μεταρρυθμίσεων δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί εντελώς, αλλά ότι θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω μέτρα, ιδίως για την ενίσχυση της κοινωνικής της διάστασης.

Ο Γενικός Γραμματέας του SPD, Τιμ Κλούσεντορφ, δήλωσε τη Δευτέρα σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Phoenix ότι το κόμμα του «πρέπει να καταστήσει σαφές πού κατευθυνόμαστε».

Εντάσεις και συνεργασία στον κυβερνητικό συνασπισμό

Η άνοδος του AfD έχει αναγκάσει τα κυρίαρχα κόμματα της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς της Γερμανίας να συνεργαστούν σε έναν συνασπισμό. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να αποκλείσουν την ακροδεξιά από την εξουσία.

Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις και οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των εταίρων του συνασπισμού δημιουργούν νέες εντάσεις. Οι εκκλήσεις του SPD για αλλαγές στις μεταρρυθμίσεις αποτελούν ένα σημείο τριβής που δοκιμάζει την συνοχή της κυβέρνησης.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για το μέλλον των μεταρρυθμίσεων

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι εκκλήσεις του SPD θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει, μάλιστα, η πιθανότητα να τις εκτροχιάσουν εντελώς, εάν οι εντάσεις εντός του συνασπισμού αυξηθούν περαισότερο.

Ο Κάρστεν Μπρζέσκι, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών στην ING, έθεσε το κύριο ερώτημα: «Το κύριο ερώτημα θα είναι αν και οι δύο εταίροι του συνασπισμού θα πλησιάσουν περισσότερο για να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις ή αν ένα ένστικτο επιβίωσης οδηγεί στην αυτοκαταστροφή του συνασπισμού».

Από την πλευρά του, ο Ραλφ Σόλβεν, ανώτερος οικονομολόγος της Commerzbank, συμφώνησε ότι οι εκλογές πιθανότατα θα πυροδοτήσουν εκκλήσεις από τους πολιτικούς για αλλαγή. Αυτό, όπως δήλωσε, αναπόφευκτα θα αυξήσει τις εντάσεις εντός της κυβέρνησης. Ο Σόλβεν πρόσθεσε: «Όπως συμβαίνει συχνά μετά από ήττες, οι εκκλήσεις προς τα μεμονωμένα κόμματα να υιοθετήσουν μια πιο ισχυρή στάση σίγουρα θα ακουστούν σύντομα».

Με πληροφορίες από: Topontiki