Ανδρουλάκης «καλεί» Μητσοτάκη για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, ναι ή όχι;»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε ευθείες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα». Το βασικό ερώτημα που τέθηκε αφορά την πρόσβαση της Ελλάδας στον πηγαίο κώδικα του συστήματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το ζήτημα «πολύ σημαντικό» για την εθνική ασφάλεια της χώρας, θέτοντας το ερώτημα εάν η Ελλάδα βρίσκεται σε ομηρία.

Ερωτήματα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, έθεσε το πρωί της Τρίτης (8/9) το ζήτημα της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρώτησε χαρακτηριστικά: «Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία; Έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ναι ή όχι;».

Τόνισε ότι αυτά είναι ερωτήματα στα οποία οφείλει να απαντήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη σημασία του θέματος για την εθνική ασφάλεια.

Αντιφατικές δηλώσεις και η θέση του υπουργού Άμυνας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με τις οποίες η προμήθεια του συστήματος δεν θα προχωρούσε εάν η Ελλάδα δεν είχε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Ο υπουργός είχε προσθέσει, μάλιστα, ότι η χώρα δεν θα βρισκόταν σε ομηρία «ακόμη και φίλιων δυνάμεων», φωτογραφίζοντας το Ισραήλ.

Ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πλέον «μαθαίνουμε, από έγκυρη εφημερίδα και συνέντευξη που έδωσε ότι διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα». Ζήτησε σαφείς απαντήσεις από το Μαξίμου, τονίζοντας την ανάγκη για «καθαρά λόγια» προς την ελληνική κοινωνία.

Κριτική στην κυβέρνηση και όραμα ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την αμυντική ενίσχυση της χώρας και κάθε προσπάθεια ισχυροποίησης της αποτρεπτικής δύναμης, αλλά απαιτεί διαφάνεια. «Προκύπτει ένα ερώτημα στο οποίο δεν απαντάει η κυβέρνηση», σημείωσε, ζητώντας «καθαρά λόγια» όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά για την ελληνική κοινωνία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε επίσης ότι το κόμμα του εκπροσωπεί «μία άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο». Τόνισε την «κεντρική διαφορά» με τη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την πατρίδα» και δεν σχεδιάζει «με το βλέμμα στην κάλπη».

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη ΔΕΘ ως «εξαιρετική ευκαιρία» για την παρουσίαση του προγράμματος και του οράματος του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα του μέλλοντος, με στόχο μια χώρα «ισχυρή οικονομικά, γεωπολιτικά, με κοινωνική δικαιοσύνη με θεσμούς που λειτουργούν, ποιοτικούς θεσμούς».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr