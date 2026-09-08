Ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά ήρθε για να μείνει, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, όπου αναφέρθηκε σε βασικά οικονομικά μέτρα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά αποτελεί μια πρωτοβουλία που «ήρθε για να μείνει». Ο υπουργός σχολίασε επίσης τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξηγώντας τους στόχους τους για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την εφαρμογή του κριτηρίου της δικαιοσύνης.

Ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά

Σχετικά με τον «κουμπαρά» για τη νέα γενιά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης διευκρίνισε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η οικογένεια θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το επενδυτικό προϊόν στο οποίο θα τοποθετείται το ποσό του «κουμπαρά» από την τράπεζα.

Επιπλέον, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι προβλέπεται αύξηση της συνδρομής του κράτους κατά 10% ανά πενταετία. Αυτή η προσαρμογή θα γίνεται με γνώμονα τον πληθωρισμό, διασφαλίζοντας την αξία του ποσού στον χρόνο.

Τα μέτρα της ΔΕΘ και το διαθέσιμο εισόδημα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε εκτενώς στα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις έχουν ως κύριο στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα αυτά ενσωματώνουν το κριτήριο της δικαιοσύνης, φέρνοντας ως παράδειγμα το τεκμαρτό σύστημα. Επίσης, ο υπουργός τόνισε ότι με τις ενέργειες αυτές, η κυβέρνηση αποφεύγει να μετακυλίσει τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Σε άλλη του δήλωση, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως «τα μέτρα που ανακοινώσαμε ακούνε τις ανάγκες των πολιτών».

Επίδομα συνταξιούχων και ηλικιακό όριο

Ένα από τα μέτρα που συζητήθηκαν ήταν και η αύξηση του επιδόματος στους συνταξιούχους. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σχολίασε ότι για ορισμένους συνταξιούχους, το ποσό των 400 ευρώ ισοδυναμεί με μία 13η σύνταξη, προσφέροντας σημαντική οικονομική ενίσχυση.

Σχετικά με το ηλικιακό όριο των 65 ετών για τη χορήγηση των 400 ευρώ, ο υπουργός παρείχε διευκρινίσεις. Εξήγησε ότι το όριο αυτό τίθεται επειδή θεωρείται ότι οι πολίτες άνω των 65 ετών αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εργασία, παρά το γεγονός ότι τους έχει δοθεί η δυνατότητα να εργάζονται.

Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι έχουν ήδη γίνει και άλλες διευκολύνσεις, οι οποίες διευρύνουν συνεχώς την περίμετρο των δικαιούχων των μέτρων. Τέλος, προανήγγειλε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το έτος 2030.

Μελλοντικές κινήσεις και ιδιωτικό χρέος

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν τα ανακοινωθέντα μέτρα θα είναι τα μοναδικά έως τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο υπουργός απάντησε ότι με τα σημερινά δεδομένα, τα μέτρα είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον μέτρα ή διαθέσιμος χώρος για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.

Ωστόσο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε ειδική αναφορά στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, δηλώνοντας ότι για αυτόν τον τομέα «θα υπάρξουν πρόσθετα» μέτρα. Αυτό υποδηλώνει επικείμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγής των οικονομικών στοιχείων τους πρώτους μήνες και την πιθανότητα νέων παροχών, ο υπουργός ανέφερε ότι σε περίπτωση που αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα, θα σταθμιστεί η τότε κατάσταση. Τόνισε την ύπαρξη στοιχείων κρίσης και την ανάγκη το κράτος να διαθέτει εφεδρείες, ώστε να μπορεί να προβεί σε ενέργειες που δεν έχουν προβλεφθεί αρχικά. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «μέχρι σήμερα ή έχουμε εφεδρείες ή βρίσκουμε εφεδρείες».

Άλλες τοποθετήσεις και απόψεις

Στο πλαίσιο των γενικότερων συζητήσεων για την οικονομία, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στη μείωση των τιμών του ρεύματος, δηλώνοντας ότι «χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια για σταθεροποίηση της αγοράς ενέργειας έναντι εξωτερικών πιέσεων.

Επίσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) εξέφρασε την άποψή της για τα μέτρα που αφορούν τα ακίνητα. Η ΠΟΜΙΔΑ χαρακτήρισε τα μέτρα ως θετικά, αλλά ανεπαρκή, και διατύπωσε αιτήματα σχετικά με τα ενοίκια και τον ΕΝΦΙΑ, αναδεικνύοντας τις ανάγκες του κλάδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki