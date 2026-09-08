Στο ΠΑΣΟΚ η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης μετά τη συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Η Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην βουλευτής Καστοριάς και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και ο Λευτέρης Αβραμάκης, πρώην βουλευτής Σερρών, συστρατεύονται πλέον με το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής. Η προσχώρησή τους σηματοδοτήθηκε από συνάντηση που είχαν το μεσημέρι της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου 2026, με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμες τους με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη με την Ολυμπία Τελιγιορίδου και τον Λευτέρη Αβραμάκη. Η συνάντηση αυτή σηματοδότησε τη συστράτευση των δύο πρώην βουλευτών με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ενισχύοντας τις δυνάμεις του κόμματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στο πλαίσιο της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών. Οι επαφές αυτές γίνονται με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γεγονός που προσδίδει επιπλέον πολιτικό βάρος στις συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Πολιτική διαδρομή των νέων στελεχών

Η Ολυμπία Τελιγιορίδου διαθέτει σημαντική κοινοβουλευτική διαδρομή, έχοντας διατελέσει βουλευτής Καστοριάς. Πέρα από την εκλογική της παρουσία, κατείχε και κυβερνητική θέση, ως πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Η εμπειρία της σε αυτά τα πεδία αναδεικνύεται ως ένα από τα στοιχεία που συνέβαλαν στην προσχώρησή της.

Αντίστοιχα, ο Λευτέρης Αβραμάκης έχει επίσης κοινοβουλευτική εμπειρία, καθώς διετέλεσε βουλευτής Σερρών. Και οι δύο πολιτικοί, η κα Τελιγιορίδου και ο κ. Αβραμάκης, αναφέρονται ως πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πριν λάβουν την απόφαση να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική αλλαγή

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης «συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ και ενώνουν δυνάμες για την πολιτική αλλαγή». Αυτή η διατύπωση δίνει σαφές πολιτικό στίγμα στη συνάντηση και στην προσχώρηση των δύο στελεχών.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο άνοιγμα που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ προς στελέχη με πολιτική και κοινοβουλευτική εμπειρία, ιδιαίτερα πρόσωπα με διαδρομή στη Βόρεια Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη, έστειλε ένα μήνυμα συσπείρωσης ευρύτερων δυνάμεων, με κεντρικό στόχο την επίτευξη της «πολιτικής αλλαγής».

Επιδίωξη διεύρυνσης της πολιτικής και κοινωνικής απεύθυνσης

Η προσχώρηση των δύο πρώην βουλευτών αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ να διευρύνει την πολιτική και κοινωνική του απεύθυνση. Το κόμμα επιδιώκει να προσελκύσει στελέχη με εμπειρία και να ενισχύσει την παρουσία του σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Βόρεια Ελλάδα.

Οι συναντήσεις και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβανομένης αυτής με την κα Τελιγιορίδου και τον κ. Αβραμάκη, εντάσσονται σε αυτόν τον ευρύτερο σχεδιασμό. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην ενίσχυση των δυνάμεών του και στην περαιτέρω συσπείρωση, ενόψει των μελλοντικών πολιτικών προκλήσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit