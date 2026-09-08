Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης δηλώνει έτοιμος για σύγκρουση

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, παραχώρησε συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, κατά την οποία αναφέρθηκε σε μια σειρά από θέματα που αφορούν την πόλη. Μεταξύ άλλων, ο κ. Αγγελούδης μίλησε για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, την ανάπλαση της ΔΕΘ, καθώς και τις διεκδικήσεις του δήμου από την κυβέρνηση. Ο βασικός του στόχος, όπως ανέφερε, είναι η επίτευξη μιας διαφορετικής εικόνας για τη Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας μάλιστα την ετοιμότητά του για σύγκρουση, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη.

Όραμα για μια διαφορετική πόλη και έργα σε εξέλιξη

Ο Στέλιος Αγγελούδης, ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης, έθεσε ως πρωταρχικό του στόχο να προσδώσει στην πόλη μια νέα, διαφορετική εικόνα. Στο πλαίσιο αυτού του οράματος, αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη εντός των ορίων του δήμου. Τα έργα αυτά αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας της Θεσσαλονίκης.

Η συζήτηση κατά τη συνέντευξη εστίασε στην πρόοδο και την πορεία αυτών των έργων, τα οποία συνδέονται άμεσα με την επιδίωξη του δημάρχου για μια ανανεωμένη και σύγχρονη πόλη. Η ολοκλήρωση και η αποτελεσματική λειτουργία τους θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη του οράματος του κ. Αγγελούδη.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ και οι προκλήσεις

Ένα από τα σημαντικά θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήταν η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Το έργο αυτό αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της ατζέντας του, καθώς η ΔΕΘ είναι ένας χώρος μείζονος σημασίας για την πόλη, τόσο οικονομικά όσο και πολιτιστικά.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ συγκαταλέγεται στις πρωτοβουλίες που ο κ. Αγγελούδης θεωρεί απαραίτητες για την αλλαγή της εικόνας της Θεσσαλονίκης και την ενίσχυση του ρόλου της ως μητροπολιτικού κέντρου. Η συζήτηση γύρω από αυτό το έργο υπογραμμίζει τη δέσμευση του δημάρχου για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Οι διεκδικήσεις του δήμου από την κυβέρνηση

Στη συνέντευξή του, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης αναφέρθηκε και στις διεκδικήσεις που έχει ο δήμος Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση. Οι διεκδικήσεις αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειας του δήμου να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους και τη στήριξη για την υλοποίηση των σχεδίων του και την αντιμετώπιση των αναγκών της πόλης.

Η αναφορά στις διεκδικήσεις υποδηλώνει μια ενεργή στάση του δήμου απέναντι στην κεντρική διοίκηση, με στόχο την προώθηση των συμφερόντων της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Αγγελούδης έδωσε έμφαση στην ανάγκη για συνεργασία, αλλά και στην αποφασιστικότητα του δήμου να επιδιώξει την ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Η φιλοσοφία της διεκδίκησης και το ενδεχόμενο σύγκρουσης

Ερωτώμενος για το εάν είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί προκειμένου να πετύχει τους στόχους του δήμου, ο κ. Αγγελούδης έδωσε ένα σαφές στίγμα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη διεκδίκηση. Τόνισε εμφατικά ότι «αν χρειαστεί, θα συγκρουστούμε», μια δήλωση που υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά του.

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι η σύγκρουση αποτελεί το τελευταίο στάδιο μιας διεκδίκησης. Η διαδικασία, όπως την περιέγραψε, ξεκινά με την τεκμηρίωση ενός αιτήματος, ακολουθεί η υποβολή του και στη συνέχεια η επιμονή στο να πειστούν οι αρμόδιοι φορείς που πρέπει να το εγκρίνουν. Μόνο αφού εξαντληθούν αυτά τα στάδια, έρχεται το ενδεχόμενο της σύγκρουσης.

Παρόλο που εξέφρασε την ευχή να είναι αχρείαστη η σύγκρουση, ο κ. Αγγελούδης ξεκαθάρισε ότι «αν χρειαστεί θα το κάνουμε». Αυτή η τοποθέτηση αναδεικνύει την προσήλωσή του στους στόχους που έχει θέσει για τον δήμο Θεσσαλονίκης και την προθυμία του να προχωρήσει σε πιο δυναμικές ενέργειες, αν κριθεί αναγκαίο για την επίτευξή τους.

Με πληροφορίες από: Reader