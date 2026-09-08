Η υποδοχή των μέτρων της ΔΕΘ και οι «χαμηλές πτήσεις» στο κυβερνών κόμμα

Το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, δεν προκάλεσε τον αναμενόμενο ενθουσιασμό στο «γαλάζιο» στρατόπεδο. Η υποδοχή των εξαγγελιών χαρακτηρίστηκε από «χαμηλές πτήσεις», καθώς η αίσθηση που αποκόμισε το οικονομικό επιτελείο από συζητήσεις με βουλευτές, κυρίως της περιφέρειας, ήταν ότι οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί πριν τη ΔΕΘ ήταν ιδιαίτερα μεγάλες.

Οι προσδοκίες και η αίσθηση ανεπάρκειας

Πριν από την ανακοίνωση των μέτρων στη ΔΕΘ, είχαν δημιουργηθεί σημαντικές προσδοκίες τόσο εντός του κυβερνώντος κόμματος όσο και στην κοινωνία. Ωστόσο, μετά την παρουσίαση του «πακέτου της ΔΕΘ» από τον πρωθυπουργό, η γενική αίσθηση που επικράτησε στο «γαλάζιο» στρατόπεδο ήταν ότι τα μέτρα φάνηκαν ελλιπή σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες. Αυτή η διαπίστωση προέκυψε από τις συζητήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με βουλευτές, με τους εκπροσώπους της περιφέρειας να εκφράζουν πιο έντονα τις επιφυλάξεις τους.

Η εντύπωση αυτή δεν άλλαξε, λένε οι πληροφορίες, ούτε μετά την εξειδίκευση των μέτρων που ακολούθησε. Το κυβερνών κόμμα καλείται πλέον να διαχειριστεί τις αντιδράσεις και να απαντήσει σε ερωτήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των εξαγγελιών, καθώς η αρχική υποδοχή δεν ήταν αυτή που πιθανόν αναμενόταν από την πλευρά της κυβέρνησης.

Αντιδράσεις για τους συνταξιούχους και η κριτική για την προκαταβολή φόρου

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν ιδιαίτερες αντιδράσεις και συζητήσεις αφορά την αύξηση που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Συγκεκριμένα, η αύξηση του 1,09 ευρώ τη μέρα θεωρείται ένα ζήτημα για το οποίο το «γαλάζιο» στρατόπεδο καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι συνταξιούχοι αποτελούν μια πολύ κρίσιμη κοινωνική και εκλογική ομάδα για τη Νέα Δημοκρατία, καθιστώντας το θέμα αυτό ιδιαίτερα ευαίσθητο για την κυβέρνηση.

Πέρα από τις αντιδράσεις για τους συνταξιούχους, υπήρξε και κριτική από τον Μπρατάκο αναφορικά με το ζήτημα της προκαταβολής φόρου. Αυτή η κριτική προστίθεται στο γενικότερο κλίμα προβληματισμού που διαμορφώθηκε μετά την ανακοίνωση των μέτρων, υποδεικνύοντας ότι οι διαφωνίες δεν περιορίστηκαν μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, αλλά επεκτάθηκαν και σε θέματα φορολογικής πολιτικής.

Παρόμοιες αντιδράσεις και από άλλες πλευρές

Οι αντιδράσεις και ο προβληματισμός για το περιεχόμενο των μέτρων της ΔΕΘ δεν περιορίστηκαν μόνο στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Παρόμοιες αντιδράσεις έρχονται και από άλλες πλευρές, υποδηλώνοντας ένα ευρύτερο κλίμα επιφυλακτικότητας απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Αυτή η κατάσταση ενδεχομένως να οδηγήσει σε περαιτέρω εξελίξεις.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να υπάρξουν επιπλέον διευκρινίσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προβληματισμοί και να δοθούν απαντήσεις στα ζητήματα που έχουν ανακύψει. Η ανάγκη για διευκρινίσεις προκύπτει από την προσπάθεια να βελτιωθεί η εικόνα των μέτρων και να καμφθούν οι αρχικές αρνητικές εντυπώσεις.

Η αισιοδοξία του Μαξίμου και η δήλωση Χατζηδάκη

Παρά το κλίμα των «χαμηλών πτήσεων» και των αντιδράσεων, στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί αισιοδοξία ότι η κατάσταση θα αλλάξει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση προσδοκά πως το κλίμα θα βελτιωθεί μόλις αρχίσει η εφαρμογή των μέτρων. Η πεποίθηση είναι ότι η πρακτική εφαρμογή των εξαγγελιών θα αναδείξει την αποτελεσματικότητά τους και θα μεταβάλει τις αρχικές αρνητικές εντυπώσεις σε θετικές.

Σε ένα ελαφρώς διαφορετικό πλαίσιο, ο Χατζηδάκης προέβη σε μια δήλωση που σηματοδοτεί μια ελαφρά αλλαγή γραμμής. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «Θέλουμε αυτοδυναμία, δεν λέμε όχι σε συμμαχίες». Η δήλωση αυτή, αν και δεν συνδέεται άμεσα με τα μέτρα της ΔΕΘ, καταγράφεται στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, υπογραμμίζοντας τις στρατηγικές επιδιώξεις του κυβερνώντος κόμματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki