Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει «άδειο καλάθι» για τους υγειονομικούς μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) εξέδωσε μία ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, οι οποίες αφορούσαν τον τομέα της υγείας και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), χαρακτηρίζονται από την Ομοσπονδία ως «άδειο καλάθι παροχών» για τους υγειονομικούς. Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για «απόλυτη περιφρόνηση» προς τους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και προειδοποιεί ότι αυτή η πολιτική θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποψίλωση του συστήματος από προσωπικό.

Η αντίδραση της ΠΟΕΔΗΝ στις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, καταγγέλλει ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική μέριμνα για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το «καλάθι» των παροχών για τους «ήρωες της πανδημίας» παραμένει άδειο, παρά τις προσδοκίες και τις ανάγκες του κλάδου.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, τα χειροκροτήματα που απέσπασαν οι υγειονομικοί κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19 «ακόμη ηχούν στα αφτιά μας», ωστόσο αυτά δεν συνοδεύονται από την αντίστοιχη πολιτική αναγνώριση που θα έπρεπε. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται από την ΠΟΕΔΗΝ ως «απόλυτη περιφρόνηση» προς το έργο και την προσφορά των επαγγελματιών υγείας.

Η φυγή προσωπικού από το ΕΣΥ ως μονόδρομος

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία προειδοποιεί ότι η απουσία συγκεκριμένων μέτρων ενίσχυσης των υγειονομικών οδηγεί σε συνεχή αποχώρηση προσωπικού από το ΕΣΥ. Αυτή η φυγή, όπως τονίζεται, κατευθύνεται τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα της υγείας εντός της χώρας όσο και προς το εξωτερικό, επιδεινώνοντας την υποστελέχωση.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, εκφράζει την απορία του σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, αναρωτώμενος εάν ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι οι επαγγελματίες υγείας θα ικανοποιηθούν περιμένοντας να λάβουν ένα ποσό 350 ευρώ καθαρά ως δώρο Χριστουγέννων, και μάλιστα μετά από ένα διάστημα 15 μηνών. Παράλληλα, η Ομοσπονδία παραθέτει τους μηνιαίους μισθούς που λαμβάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή, τονίζοντας ότι με αυτά τα χρήματα δεν είναι εφικτό να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

«Με τέτοιες αποδοχές, η φυγή προς τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό είναι μονόδρομος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και την έλλειψη κινήτρων για παραμονή στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Ερωτήματα για την επιδότηση ενοικίων σε υγειονομικούς

Σχετικά με την εξαγγελία για την αναδρομική επιδότηση δύο ενοικίων, η οποία αφορά υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο μέτρο «έχει ήδη ψηφιστεί» στο παρελθόν. Η Ομοσπονδία θέτει, ωστόσο, σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή και την εμβέλεια του μέτρου.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΕΔΗΝ αναρωτιέται γιατί εξαιρούνται από την εν λόγω επιδότηση οι περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, οι δύο μεγαλύτερες μητροπολιτικές πόλεις της χώρας. Θέτει το ρητορικό ερώτημα εάν τα ενοίκια σε αυτές τις πόλεις θεωρούνται φθηνά, υπονοώντας ότι η εξαίρεση αυτή είναι αδικαιολόγητη και δεν λαμβάνει υπόψη το υψηλό κόστος διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι εκεί.

Τα άμεσα αιτήματα της Ομοσπονδίας για το ΕΣΥ

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που περιγράφει και τις επιπτώσεις της στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η ΠΟΕΔΗΝ ζητά την άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Τα βασικά αιτήματα της Ομοσπονδίας περιλαμβάνουν τη μισθολογική αναβάθμιση του προσωπικού, η οποία θεωρείται απαραίτητη για την αξιοπρεπή διαβίωση και την παραμονή τους στο ΕΣΥ.

Επιπλέον, η ΠΟΕΔΗΝ ζητά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας εντός των δημόσιων νοσοκομείων και των δομών υγείας, καθώς και την πραγματική αναγνώριση του έργου και της ανεκτίμητης προσφοράς των επαγγελματιών υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά τα μέτρα κρίνονται αναγκαία για την αναχαίτιση της φυγής προσωπικού και την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki