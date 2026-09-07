Η «παγωμένη» βάση της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα και η δύσκολη εξίσωση Καραμανλή

Σε ένα περιβάλλον έντονων πολιτικών ζυμώσεων, τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Βόρεια Ελλάδα, και ειδικότερα η Δυτική Μακεδονία, αποτελεί πεδίο μίας από τις δυσκολότερες πολιτικές δοκιμασίες. Η παραδοσιακή βάση της παράταξης στην περιοχή εμφανίζεται αποστασιοποιημένη, με τη σχέση εμπιστοσύνης να έχει τραυματιστεί σε συναισθηματικό και ιδεολογικό επίπεδο.

Η δυσαρέσκεια στη Βόρεια Ελλάδα

Μετά από μία εβδομάδα περιοδειών σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας, τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας διαπίστωσαν πως η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί πεδίο μίας από τις δυσκολότερες πολιτικές δοκιμασίες ενόψει των εκλογών. Σε περιοχές όπου η παράταξη διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία και ένα παραδοσιακό δεξιό, συντηρητικό ακροατήριο, το ζητούμενο είναι πλέον η αποκατάσταση μιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Αυτή η σχέση έχει τραυματιστεί τόσο συναισθηματικά όσο και ιδεολογικά. Οι διαρροές προς τα δεξιά, η αναμονή των αποφάσεων του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και η επίμονη αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμανλή συνθέτουν ένα πρόβλημα με εκλογικές, ιδεολογικές και συναισθηματικές διαστάσεις για το κυβερνών κόμμα.

Οι προσπάθειες επανασυσπείρωσης

Η κινητοποίηση υπουργών και κορυφαίων στελεχών την προηγούμενη εβδομάδα αποτύπωσε το μέγεθος της ανησυχίας που επικρατεί. Η εξόρμηση στη Μακεδονία και τη Θράκη οργανώθηκε με συγκεκριμένο πολιτικό σκεπτικό, με στόχο να ανακοπούν οι απώλειες και να επαναπροσεγγιστούν τα παραδοσιακά ακροατήρια της Νέας Δημοκρατίας.

Τα κυβερνητικά κλιμάκια είχαν λάβει εντολή να μεταφέρουν συγκεκριμένες θετικές ειδήσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η παρουσία τους συνδέθηκε με την προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Ωστότε, κατά τις επαφές των κλιμακίων, σε αρκετές περιπτώσεις τα στελέχη συνάντησαν κάτι δυσκολότερο από απλά παράπονα. Αντιμετώπισαν ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί συναισθηματικά από τη ΝΔ και εμφανίζονται απρόθυμοι να ακούσουν την κυβερνητική επιχειρηματολογία. Για ένα τμήμα αυτού του κόσμου, η επιλογή στην κάλπη φαίνεται να αποκτά χαρακτήρα τιμωρίας, με τη διάθεση να ψηφίσουν οποιονδήποτε άλλον να προηγείται ακόμη και της απόφαση για το κόμμα που τελικά θα επιλέξουν.

Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Αυτή η ποιοτική μεταβολή στη στάση των ψηφοφόρων εξηγεί γιατί η επιστροφή τους δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητη. Στη Δυτική Μακεδονία, η δυσαρέσκεια συνδέεται και με τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης, οι οποίες έχουν επηρεάσει την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Η πολιτική αποξένωση, επομένως, συναντά στην περιοχή τοπικές και οικονομικές ανασφάλειες, δημιουργώντας ένα σύνθετο πλέγμα προβλημάτων που καθιστούν την επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων ιδιαίτερα δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία.

Ο παράγοντας Σαμαράς

Στο περιβάλλον αυτό, η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετος ανασταλτικός παράγοντας για την επανασυσπείρωση της βάσης της ΝΔ. Όσοι αναμένουν την κίνησή του έχουν λόγο να καθυστερούν την επιστροφή τους στην παράταξη, προσδοκώντας έναν φορέα που θα επικαλείται την ιστορική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Για τη Νέα Δημοκρατία, ο κίνδυνος είναι η διαμαρτυρία των ψηφοφόρων να αποκτήσει μονιμότερα πολιτικά χαρακτηριστικά και να πάψει να αποτελεί μια προσωρινή εκτόνωση δυσαρέσκειας, οδηγώντας σε μόνιμες απώλειες.

Η σημασία της στάσης Καραμανλή

Σε αυτό το πλαίσιο, η στάση του Κώστα Καραμανλή αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η απουσία του, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ενίσχυσε την εικόνα πολιτικής απόστασης από την τρέχουσα κυβερνητική γραμμή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σάββατο, την ώρα που ο πρωθυπουργός εκφωνούσε την ομιλία του στο Βελλίδειο, ο πρώην πρωθυπουργός βρισκόταν στην Ξάνθη. Εκεί συμμετείχε στην παρουσίαση ενός βιβλίου, γεγονός που υπογραμμίζει περαιτέρω την επιλογή του να διατηρεί μια διακριτή πολιτική παρουσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki