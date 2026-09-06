Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το «Σπίτι μου 3», διαψεύδοντας τον υφυπουργό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» κατά τη διάρκεια των χθεσινών του ανακοινώσεων. Το πρόγραμμα αυτό, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, θα είναι περισσότερο διευρυμένο σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους και θα έχει εκτιμώμενο κόστος περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού, Νίκου Παπαθανάση. Ο κ. Παπαθανάσης, από την άνοιξη έως το καλοκαίρι, είχε αποκλείσει κατηγορηματικά την πιθανότητα ενός τρίτου προγράμματος στέγασης, δηλώνοντας ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στα σχέδια της κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση του νέου προγράμματος «Σπίτι μου 3»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις ανακοινώσεις που πραγματοποίησε χθες, συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων και την προαναγγελία του προγράμματος «Σπίτι μου 3». Παρόλο που η αναφορά αυτή ενδέχεται να πέρασε «στα ψιλά» κατά τη διάρκεια της συνολικής παρουσίασης, η ύπαρξη ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος στέγασης αποτελεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη για τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το νέο αυτό πρόγραμμα θα έχει έναν πιο διευρυμένο χαρακτήρα σε σύγκριση με τα προηγούμενα. Το συνολικό κόστος για την υλοποίησή του εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό καταδεικνύει την πρόθεση για μια εκτεταμένη παρέμβαση στον τομέα της στέγασης, με στόχο να καλύψει μεγαλύτερο εύρος αναγκών.

Οι προηγούμενες δηλώσεις του υφυπουργού Νίκου Παπαθανάση

Πριν από την πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού, το αρμόδιο υπουργείο είχε εκφράσει μια διαφορετική θέση σχετικά με την πιθανότητα ενός τρίτου προγράμματος «Σπίτι μου». Ο υφυπουργός, Νίκος Παπαθανάσης, είχε τοποθετηθεί επί του θέματος από την άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι, δηλώνοντας με σαφήνεια ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να προχωρήσει ένα τρίτο πρόγραμμα.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε επίσημο επίπεδο, καθώς ο κ. Παπαθανάσης είχε αναφερθεί στο θέμα τουλάχιστον δύο φορές. Οι τοποθετήσεις του πραγματοποιήθηκαν σε τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές συνεντεύξεις που έδωσε μεταξύ των μηνών Μαΐου και Ιουνίου, διαμορφώνοντας την εικόνα ότι δεν υπήρχαν σχέδια για περαιτέρω επέκταση του προγράμματος στέγασης.

Η κατηγορηματική διάψευση του «Σπίτι μου ΙΙΙ» στα Παραπολιτικά

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές δηλώσεις του Νίκου Παπαθανάση, η οποία υπογράμμιζε την τότε κυβερνητική θέση, καταγράφηκε τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός ερωτήθηκε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών για το αν εξεταζόταν το ενδεχόμενο να υπάρξει και πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Η απάντηση του κ. Παπαθανάση ήταν κατηγορηματική και δεν άφηνε περιθώρια για παρερμηνείες. «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Να λέμε τα πράγματα όπως έχουν», είχε δηλώσει ο υφυπουργός, διαψεύδοντας με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε σκέψη ή φήμη σχετικά με τη δημιουργία ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος στέγασης. Η δήλωση αυτή είχε θεωρηθεί ως η οριστική τοποθέτηση της κυβέρνησης επί του ζητήματος.

Η διάψευση του υφυπουργού από τον πρωθυπουργό

Η πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την προαναγγελία του «Σπίτι μου 3» έρχεται να διαψεύσει τις προηγούμενες και κατηγορηματικές δηλώσεις του υφυπουργού Νίκου Παπαθανάση. Η παρουσίαση ενός νέου, διευρυμένου προγράμματος με σημαντικό προϋπολογισμό ανατρέπει πλήρως τα όσα είχαν ειπωθεί από τον κ. Παπαθανάση τους προηγούμενους μήνες, από την άνοιξη έως το καλοκαίρι.

Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει μια σαφή αλλαγή στην κυβερνητική στρατηγική ή τουλάχιστον στην επικοινωνιακή γραμμή σχετικά με τα προγράμματα στέγασης. Η δήλωση του πρωθυπουργού θέτει σε νέα βάση τη συζήτηση για την πολιτική στέγασης και την υλοποίηση σχετικών πρωτοβουλιών, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki