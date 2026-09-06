Νέος χάρτης φοροελαφρύνσεων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις από τη ΔΕΘ

Νέες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες από πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναδεικνύουν τις κατηγορίες των ωφελούμενων από τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός το Σάββατο (5/9) από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ και αφορά το έτος 2027, ενώ προβλέπονται αλλαγές που επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων.

Το πακέτο παρεμβάσεων και οι ωφελούμενοι

Το πακέτο των παρεμβάσεων, όπως αναφέρουν οι πηγές του υπουργείου, «ακουμπά» σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και οικογένειες. Επίσης, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως οι επαγγελματίες ΤΑΞΙ και οι οικογένειες με παιδιά, ενισχύοντας την υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών και δραστηριοτήτων.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αφορούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση και την ενίσχυση διαφόρων τομέων της κοινωνίας και της οικονομίας. Η δέσμη μέτρων, ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, σηματοδοτεί μια προσπάθεια για τη βελτίωση του εισοδήματος και την παροχή κινήτρων σε πολλαπλά επίπεδα.

Η «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας»

Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου Οικονομικών, οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν τον βασικό κορμό μιας ευρύτερης «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας», η οποία έχει ορίζοντα το 2030. Αυτή η συμφωνία, όπως τονίζεται, συνδέει την ανάπτυξη με το εισόδημα και την οικονομική πρόοδο με την κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Η κατεύθυνση που υπηρετείται είναι σταθερή και σαφής: περισσότερη ανάπτυξη, μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, ισχυρότερη οικογένεια και ουσιαστικότερη στήριξη της Περιφέρειας. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η οικονομική πρόοδος θα μεταφράζεται άμεσα σε βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους.

Βασικοί άξονες των μέτρων

Το πακέτο των μέτρων συνδυάζει διάφορους άξονες πολιτικής για την επίτευξη των στόχων του. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και εισφορών, οι οποίες αναμένεται να ελαφρύνουν το βάρος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση μισθών και συντάξεων, με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Επιπλέον, η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, με σκοπό την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, αναπτύσσονται νέα εργαλεία για τη νέα γενιά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την οικογένεια, την Περιφέρεια και τη στέγη, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών αναγκών.

Κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που ανακοινώθηκαν αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από το φορολογικό έτος 2026, καταργείται στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς επαγγελματίες, οι οποίοι πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Οι πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι αυτά τα κριτήρια καλύπτουν πάνω από το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ως ελάχιστη βάση εισοδήματος θα παραμείνει μόνο ο κατώτατος μισθός, προσαυξημένος με τις τριετίες. Η λογική πίσω από αυτή τη ρύθμιση είναι ότι κάποιος που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα δεν μπορεί να εμφανίζει ως ελάχιστο εισόδημα ποσό μικρότερο από αυτό ενός εργαζόμενου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Οι καταργούμενες προσαυξήσεις και το παράδειγμα

Στο πλαίσιο της κατάργησης του τεκμαρτού εισοδήματος, καταργούνται και οι δύο προσαυξήσεις που μπορούσαν να αυξήσουν ασύμμετρα το τεκμαρτό ποσό. Αυτές οι προσαυξήσεις ήταν το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και το 5% της διαφοράς του τζίρου από τον μέσο τζίρο του ΚΑΔ. Έτσι, ένας συνεπής επαγγελματίας δεν θα επιβαρύνεται πλέον τεκμαρτά επειδή απασχολεί εργαζομένους ή επειδή έχει μεγαλύτερο τζίρο από τον μέσο όρο του κλάδου του.

Για να γίνει πιο κατανοητό το όφελος, δίνεται το παράδειγμα ενός καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας, 5 εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Με το προηγούμενο σύστημα, το τεκμαρτό εισόδημα ανερχόταν σε 27.244 ευρώ και ο φόρος σε 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, η βάση πέφτει στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ, προσφέροντας όφελος 2.534 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μείωση φόρου περίπου 53%.

Με πληροφορίες από: Enikos