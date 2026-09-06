Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση κατά του πρωθυπουργού μετά τη ΔΕΘ

Καταιγισμό αντιδράσεων από το σύνολο της αντιπολίτευσης, καθώς και μια νέα σφοδρή σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά, προκάλεσαν όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΕΛ.Α.Σ και Ελληνική Λύση εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού.

Οι βασικές επικρίσεις της αντιπολίτευσης

Οι επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης επικεντρώθηκαν σε μια σειρά από θέματα. Συγκεκριμένα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, τη διαφθορά και τις κοινωνικές ανισότητες που παρατηρούνται.

Επιπλέον, στο επίκεντρο βρέθηκαν το ζήτημα των θεσμών, οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η εξωτερική πολιτική της χώρας. Κοινός παρονομαστής στις ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης ήταν η κατηγορία ότι ο πρωθυπουργός παρουσίασε μια εικόνα της Ελλάδας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες.

Η σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να κάνει λόγο για ένα τρίπτυχο «αναξιοπιστίας, αλαζονείας και εξαπάτησης» που χαρακτηρίζει τις κυβερνητικές πολιτικές. Το κόμμα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι παρουσίασε την περίοδο 2023-2027 ως «τετραετία ανάπτυξης», ενώ, όπως υποστηρίζει, εξελίχθηκε σε «τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων».

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν η αγοραστική δύναμη των πολιτών, η παραγωγικότητα, αλλά και η εξωτερική πολιτική έναντι της Τουρκίας. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση δεν ζητά ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Άγκυρας, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων.

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν και η αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχείρησε να υποβαθμίσει την υπόθεση. Παράλληλα, τον ενέκρινε για τις υποκλοπές και τη λειτουργία των θεσμών, τονίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας.

Απαντώντας στις αναφορές του πρωθυπουργού για το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κώστας Τσουκαλάς χρησιμοποίησε την έκφραση «δίδυμα φεγγάρια». Υποστήριξε ότι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έχουν κοινές ευθύνες για την υποβάθμιση των θεσμών και τη διαχείριση κρίσιμων περιόδων της χώρας, καταλήγοντας ότι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη αποτέλεσε «χαμένη ευκαιρία» και πως η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία προϋπόθεση για ενίσχυση της παραγωγικότητας, περιορισμό της διαφθοράς και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων

Σφοδρή ήταν και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εστίασε κυρίως στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σχέση ανθρώπων και αριθμών στην οικονομία. Το κόμμα εξέφρασε τη διαφωνία του με την προσέγγιση του πρωθυπουργού στα οικονομικά ζητήματα.

Αντιδράσεις για τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ εξέφρασαν επίσης η Νέα Αριστερά, το ΕΛ.Α.Σ και η Ελληνική Λύση, προσθέτοντας τις δικές τους επικρίσεις στο σύνολο των αντιπολιτευτικών σχολίων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr