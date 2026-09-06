Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Κυβέρνηση κάνει ο πρώτος, όχι οι ηττημένοι

Το πολιτικό πλαίσιο των εκλογών καθόρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η συνέντευξη διήρκεσε πάνω από δυόμισι ώρες, με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε τα διλήμματα προς τους ψηφοφόρους και εξαπέλυσε επίθεση τόσο προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Το πολιτικό πλαίσιο των εκλογών

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε το πολιτικό πλαίσιο ενόψει των εκλογών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια της εκτενούς συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση του για τη σημασία της αυτοδυναμίας ως την καλύτερη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζεται από το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, θέτοντας έτσι ένα σαφές μήνυμα προς τους ψηφοφόρους σχετικά με την επιλογή τους.

Αιχμηρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο κ. Σαμαράς αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής», προσθέτοντας ότι δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο κ. Σαμαράς θα σκεφτεί την υστεροφημία του, υπενθυμίζοντας ότι η παράταξη τον δέχθηκε πίσω και τον τίμησε. Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι ο κ. Σαμαράς «διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη» και εξέφρασε την ελπίδα να μην αξιοποιήσει αυτήν την τεχνογνωσία.

Η σφοδρή απάντηση του πρώην πρωθυπουργού

Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι «το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης». Αναφέρθηκε στην περίοδο που οκτακόσιες χιλιάδες Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με «πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση», κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη ότι περιφρονεί αυτόν τον λαό.

Ο κ. Σαμαράς κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, υποστηρίζοντας ότι θα μείνει στην ιστορία ως «ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών». Κατέληξε λέγοντας: «Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».

Η αντίδραση του πρωθυπουργού στην απάντηση Σαμαρά

Αποχωρώντας από τη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ερώτηση σχετικά με την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός απάντησε με ένα σύντομο σχόλιο, λέγοντας: «Απ’ ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση…».

Κυβέρνηση ηττημένων και αυτοδυναμία

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο σύμπηξης κυβέρνησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ειδικά αν δεν προκύψει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, ο πρωθυπουργός ήταν σαφής. Χαρακτήρισε ένα τέτοιο σενάριο ως «κυβέρνηση ηττημένων», αναφέροντας τα ονόματα του Αλέξη Τσίπρα, του Νίκου Ανδρουλάκη, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Κυριάκου Βελόπουλου και ενδεχομένως, του Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε με ειρωνεία «Καλή τύχη, αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα», υπενθυμίζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών του 2023, όπου «είδαμε πού κατέληξαν, με τη ΝΔ στο 41% και τον κ. Τσίπρα στο 17%». Επανέλαβε ότι «κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος» και τόνισε ότι «η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση».

Με πληροφορίες από: Topontiki