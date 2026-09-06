Η κυβέρνηση προωθεί πακέτο οικονομικών ελαφρύνσεων 2,2 δισ. ευρώ για το 2027

Η κυβέρνηση προχωρά στην προώθηση ενός ολοκληρωμένου πακέτου οικονομικών ελαφρύνσεων και ενισχύσεων, το οποίο υπολογίζεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το έτος 2027. Το συγκεκριμένο σχέδιο, όπως εξηγεί το υπουργείο Οικονομικών, στοχεύει στην παροχή στήριξης σε διάφορες κατηγορίες πολιτών και επιχειρήσεων.

Το πακέτο μέτρων έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρήσεων, αγροτών, τρίτεκνων οικογενειών, μισθωτών, δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων, οικογενειών γενικότερα, αλλά και νέων. Επιπλέον, περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν τη στεγαστική πολιτική και την ευρύτερη αγορά ακινήτων.

Ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, από το 2026, προβλέπεται η κατάργηση στην πράξη του τεκμαρτού εισοδήματος για περισσότερο από το 90% των συνεπών επαγγελματιών. Ως ελάχιστη βάση για τον υπολογισμό του εισοδήματος θα παραμένει ο κατώτατος μισθός, στον οποίο θα προστίθενται και οι τριετίες. Παράλληλα, αφαιρούνται δύο σημαντικές προσαυξήσεις που ίσχυαν μέχρι πρότινος: η προσαύξηση 10% του κόστους μισθοδοσίας και η προσαύξηση 5% της διαφοράς τζίρου από τον μέσο ΚΑΔ.

Σε ό,τι αφορά την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, αυτή μειώνεται από 55% σε 50%, μια αλλαγή που θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2027. Επιπλέον, για τους οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, από τους 1.500 που ίσχυε μέχρι σήμερα, προβλέπεται έκπτωση 50% στα τεκμήρια. Για τον κλάδο των ταξί, θεσπίζεται αναλογική μείωση του τεκμηρίου ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας, ενώ οι ανήλικοι κληρονόμοι αδειών εξαιρούνται πλήρως από το τεκμήριο.

Μέτρα στήριξης για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Για τα νομικά πρόσωπα, το πακέτο περιλαμβάνει τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Ειδικότερα, το 2027 το τέλος αυτό καταργείται πλήρως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, καθώς και για όσες έχουν την έδρα τους στη Θεσσαλονίκη. Το 2028, προβλέπεται μείωση κατά 50% στην Αττική, ενώ το 2029 το τέλος επιτηδεύματος θα καταργηθεί πλήρως σε ολόκληρη τη χώρα.

Επιπλέον, η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα θα μειωθεί σταδιακά κατά 5% ετησίως, ξεκινώντας από το 2028, με στόχο τη μείωσή της από το 80% στο 50%. Η προβλεπόμενη πορεία αυτής της μείωσης διαμορφώνεται ως εξής: 75%, 70%, 65%, 60%, 55% και τελικά 50%.

Ενισχύσεις για επενδύσεις και χρηματοδότηση μικρομεσαίων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επενδύσεων, για τον νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, με δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2027, προβλέπεται ταχύτερη απόσβεση σε έξι έτη, αντί για δέκα που ίσχυε μέχρι πρότινος. Οι συντελεστές απόσβεσης για τον εξοπλισμό αυτό διαμορφώνονται σε 10%, 10%, 15%, 15%, 25% και 25%.

Για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει προβλεφθεί ένα συνολικό ποσό 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτό το ποσό, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το υπόλοιπο θα προκύψει μέσω τραπεζικής μόχλευσης, με τη συνδρομή της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά την παροχή χαμηλότοκων δανείων και εγγυήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Φορολογικές ρυθμίσεις για αγρότες και τρίτεκνους

Στον φορολογικό τομέα, για τους αγρότες προβλέπεται η εφαρμογή μηδενικού φορολογικού συντελεστή για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ από το 2026. Το αφορολόγητο όριο για έναν αγρότη χωρίς παιδιά διαμορφώνεται έως τα 22.204 ευρώ, με το μέγιστο όφελος που μπορεί να προκύψει για τους δικαιούχους να ανέρχεται σε 2.900 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους τρίτεκνους, προβλέπεται επίσης μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Το αφορολόγητο όριο για τις οικογένειες αυτές διαμορφώνεται έως τα 25.364 ευρώ. Για όσους έχουν υψηλότερα εισοδήματα, προβλέπεται μείωση φόρου που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.800 ευρώ τον χρόνο, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανακούφιση.

Με πληροφορίες από: Topontiki