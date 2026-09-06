Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: Κρίσιμες κάλπες και ένταση με τη Ρωσία δοκιμάζουν τον Μερτς

Μια διπλή πρόκληση αντιμετωπίζει η Γερμανία, καθώς κρίσιμες εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ βρίσκονται σε εξέλιξη, με το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) να εμφανίζεται ως ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Την ίδια ώρα, η ένταση στις σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία κλιμακώνεται, με αφορμή κατηγορίες για επίθεση με drones και δηλώσεις που ανεβάζουν επικίνδυνα το θερμόμετρο. Το πολιτικό σκηνικό δοκιμάζεται, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Οι κάλπες στη Σαξονία-Άνχαλτ και η πρωτιά του AfD

Περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι στη Σαξονία-Άνχαλτ προσήλθαν στις κάλπες για μια εκλογική αναμέτρηση που ξεπερνά τα όρια του κρατιδίου. Το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις, με τις κάλπες να κλείνουν στις 18:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 19:00 ώρα Ελλάδος, οπότε και αναμένονται οι πρώτες εκλογικές προβλέψεις και τα exit polls.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αν το AfD θα αναδειχθεί πρώτο κόμμα, κάτι που οι δημοσκοπήσεις θεωρούν σχεδόν δεδομένο. Ωστόσο, το κύριο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών και να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση στο κρατίδιο.

Η άνοδος της ακροδεξιάς και το ενδεχόμενο πολιτικού σεισμού

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα προκαλούσε έναν σημαντικό πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Θα άνοιγε τον δρόμο για την πρώτη κυβέρνηση γερμανικού κρατιδίου υπό την ηγεσία της ακροδεξιάς μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το AfD, με επικεφαλής τον 35χρονο Ούλριχ Ζίγκμουντ, κινείται εδώ και μήνες πάνω από το 40% στις δημοσκοπήσεις, ενώ οι τελευταίες μετρήσεις το τοποθετούν λίγο πάνω από αυτό το επίπεδο.

Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση, κοντά στο 22%-23%. Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ έχει θέσει ως στόχο ποσοστό τουλάχιστον 45%, το οποίο, ανάλογα με το πόσα μικρότερα κόμματα θα ξεπεράσουν το όριο του 5% για την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο, θα μπορούσε να μεταφραστεί ακόμη και σε απόλυτη πλειοψηφία εδρών. Η συμμετοχή εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, καθώς μέχρι το μεσημέρι είχε ψηφίσει το 34,72% των εκλογέων, έναντι 22,4% την αντίστοιχη ώρα το 2021, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλη κινητοποίηση.

«Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, έχουμε ήδη γράψει ιστορία», δήλωσε ο Ζίγκμουντ στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση στο Μαγδεμβούργο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «αυτό που ξεκινήσαμε εδώ στη Σαξονία-Άνχαλτ σαρώνει πλέον ολόκληρη τη Γερμανία και δεν μπορεί να σταματήσει».

Η θέση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς

Οι εκλογές αυτές αναμένεται να αφήσουν βαθύ πολιτικό τραύμα στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα. Η δημοτικότητά του καταρρέει, ενώ η αμφισβήτηση στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών εντείνεται, με τις εκλογές στη Σαξονία να τον σπρώχνουν ήδη στην έξοδο.

Η ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας

Παράλληλα με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, η Γερμανία βρίσκεται σε οξεία διπλωματική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την 1η Σεπτεμβρίου ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία βρισκόταν πίσω από απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε τον περασμένο μήνα. Ως αντίμετρα, το Βερολίνο διέταξε το κλείσιμο ενός ρωσικού προξενείου, καθώς και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στην πρωτεύουσα.

Η Ρωσία απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως αβάσιμες. Από την πλευρά της, η Μόσχα κατηγόρησε το Βερολίνο ότι τοποθέτησε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να ενοχοποιήσει τη Ρωσία για την επίθεση.

Η απάντηση Λαβρόφ και η κλιμάκωση

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Κυριακή ότι οι κατηγορίες που διατυπώνει η Γερμανία, και τις οποίες υιοθέτησαν πολλές χώρες της Ευρώπης και η Κομισιόν, σε βάρος της Μόσχας για την εμπλοκή στην υπόθεση με το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, αποτελούν «σε γενικές γραμμές, την αρχή ενός πραγματικού πολέμου». Τη δήλωση αυτή μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, δηλώνοντας: «Όλες αυτές οι δηλώσεις του Μερτς περί μετατροπής της Γερμανίας, για ακόμη μία φορά, στην κορυφαία στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, αρχίζουν να γίνονται πράξη. Στην ουσία, μας κηρύσσει πόλεμο».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki