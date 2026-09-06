Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), δέχθηκε μια ερώτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς προερχόταν από την Αυστραλία. Η ερώτηση αφορούσε τη δυνατότητα των Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω της επιστολικής ψήφου. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο μέτρο ως μια σημαντική «κατάκτηση» για τους Έλληνες του εξωτερικού, εξηγώντας τους λόγους αυτής της δήλωσης.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτέλεσε, όπως κάθε χρόνο, το επίκεντρο του πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο των καθιερωμένων ομιλιών και συνεντεύξεων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε ενώπιον των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης. Η παρουσία του στην έκθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον, με δημοσιογράφους από διάφορα μέσα να υποβάλλουν ερωτήσεις για τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και την πολιτική σκηνή.

Ωστόσο, μια ξεχωριστή στιγμή τράβηξε την προσοχή, καθώς στις ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό δεν συμμετείχαν μόνο ελληνικά μέσα ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται εντός της χώρας. Αντίθετα, υπήρξε και μια παρουσία από ένα μέσο που εδρεύει στην Αυστραλία, γεγονός που υπογράμμισε το ευρύτερο, διεθνές ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τις πολιτικές που την αφορούν.

Η ερώτηση από την Αυστραλία

Πιο συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ερώτηση από το Neos Kosmos Australia. Πρόκειται για ένα ελληνικό μέσο ενημέρωσης το οποίο έχει την έδρα του και δραστηριοποιείται στην Αυστραλία, διατηρώντας στενούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια και ενημερώνοντας τους Έλληνες που ζουν εκεί για τα τεκταινόμενα στην πατρίδα.

Το ερώτημα που τέθηκε στον πρωθυπουργό από τον εκπρόσωπο του Neos Kosmos Australia επικεντρώθηκε στην συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογικές διαδικασίες. Η ερώτηση αυτή αναδείκνυε ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τους ομογενείς και τους Έλληνες πολίτες που διαμένουν μακριά από την Ελλάδα, καθώς η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος αποτελεί ένα πάγιο αίτημα.

Η επιστολική ψήφος ως «κατάκτηση»

Απαντώντας στην ερώτηση από την Αυστραλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε τον όρο «κατάκτηση» για να περιγράψει την επιστολική ψήφο. Με αυτή τη χαρακτηριστική λέξη, ο πρωθυπουργός θέλησε να τονίσει τη σπουδαιότητα και το θετικό αντίκτυπο του μέτρου, καθώς επιτρέπει σε χιλιάδες Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδας να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική διαδικασία της χώρας.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να διευκολύνει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού που, για διάφορους λόγους, βρίσκεται μακριά από την πατρίδα. Η επιστολική ψήφος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συμμετοχής και της εκπροσώπησης των Ελλήνων του εξωτερικού.

Λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιστολικής ψήφου

Ο πρωθυπουργός προχώρησε σε αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της επιστολικής ψήφου. Εξήγησε ότι αυτή η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας, να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα από τον τόπο όπου βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης δεν χρειάζεται να μετακινηθεί στην Ελλάδα για να ψηφίσει.

Η δυνατότητα αυτή ισχύει τόσο για τους Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, έχοντας εγκατασταθεί σε άλλη χώρα, όσο και για εκείνους που βρίσκονται προσωρινά εκτός Ελλάδας, για παράδειγμα λόγω εργασίας, σπουδών ή άλλων υποχρεώσεων. Το βασικό πλεονέκτημα, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, είναι ότι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία τους στην Ελλάδα για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εκλογές, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία και καθιστώντας την προσβάσιμη σε περισσότερους.

Η σημασία του μέτρου για τους ομογενείς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία αυτού του μέτρου για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής. Ο κύριος στόχος της επιστολικής ψήφου είναι η διευκόλυνση της συμμετοχής των ομογενών στην εκλογική διαδικασία, καθώς πολλοί από αυτούς αντιμετώπιζαν στο παρελθόν πρακτικές δυσκολίες, όπως το κόστος και ο χρόνος ταξιδιού, για να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Πέρα από τους ομογενείς, το μέτρο αφορά συνολικά όλους τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται εκτός της χώρας, ανεξαρτήτως του λόγου παραμονής τους στο εξωτερικό. Η επιστολική ψήφος, όπως αναφέρθηκε από τον πρωθυπουργό, επιτρέπει σε όλους τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους να συμμετέχουν στις εκλογές, ενισχύοντας έτσι την εκπροσώπηση και διασφαλίζοντας ότι η φωνή τους ακούγεται, ακόμα και από μακριά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta