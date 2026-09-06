Κουφονικολάκου: Έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονείας ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, προέβη σε αιχμηρή δήλωση μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο της ΔΕΘ. Η κ. Κουφονικολάκου καταλόγισε στον πρωθυπουργό «έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονείας» για την παρουσία του στην έκθεση. Στη δήλωσή της, επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός κυβέρνησε επί επτά χρόνια υπό ιδανικές συνθήκες, αλλά αντί να οδηγήσει τη χώρα μπροστά, την «ξαναγύρισε πίσω».

Οι κατηγορίες για την παρουσία στη ΔΕΘ

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., τόνισε πως ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη ΔΕΘ γιατί η κυβέρνησή του αποτέλεσε μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Σύμφωνα με τη δήλωσή της, ο πρωθυπουργός δεν διαθέτει κανένα ουσιαστικό επιχείρημα για να ζητήσει από τον ελληνικό λαό να του εμπιστευτεί μια ακόμη τετραετία.

Η κ. Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός κυβέρνησε για επτά χρόνια σε ιδανικές δημοσιονομικές συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες, όπως ανέφερε, δημιουργήθηκαν χάρη στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους, επιτεύγματα που αποδίδονται στον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, αντί να αξιοποιήσει αυτές τις συνθήκες για την πρόοδο της χώρας, ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με την εκπρόσωπο, την οδήγησε πίσω.

Η οικονομική κατάσταση των πολιτών και η διαφθορά

Στην κριτική της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός συρρίκνωσε πρωτοφανώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βύθισε τη χώρα στη διαφθορά.

Επιπλέον, η κ. Κουφονικολάκου σημείωσε ότι στις απαντήσεις του, ο κ. Μητσοτάκης φάνηκε να μην μπορεί να «χωνέψει» το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών αξιολογεί πως το 2019, ακόμη και εν μέσω μνημονίων, είχαν περισσότερα στην τσέπη τους σε σύγκριση με σήμερα, οκτώ χρόνια μετά την έξοδο από την κρίση.

Οι ανισότητες και οι αιτίες της χρεοκοπίας

Η Θεώνη Κουφονικολάκου ανέφερε επίσης ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατανοήσει, πιθανώς λόγω της εμμονής του να πιστεύει ότι οι ανισότητες αποτελούν φυσικό φαινόμενο, ότι η κοινωνική προστασία από τα χρέη των δανειοληπτών της κρίσης δεν συνιστά πολιτική για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, όπως ο ίδιος τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ισχυρισμό του πρωθυπουργού ότι στη χρεοκοπία της χώρας οδήγησε η λογική να τίθενται οι «άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς». Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. κατήγγειλε ότι ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε κάθε όριο με αυτή τη δήλωση, επιχειρώντας, για άλλη μια φορά, να κάνει τους πολίτες να ξεχάσουν ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Σύμφωνα με την ίδια, στη χρεοκοπία οδήγησε το οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο που ο ίδιος υποστηρίζει, καθώς και το κόμμα που ηγείται.

Το μήνυμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση

Τέλος, η κ. Κουφονικολάκου υπογράμμισε πως οι ειρωνείες του πρωθυπουργού προς τους πολιτικούς του αντιπάλους αποδεικνύουν τον εκνευρισμό του. Αυτός ο εκνευρισμός, όπως ανέφερε, πηγάζει από το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης «γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο».

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. προειδοποίησε ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση «δε θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί» ο πρωθυπουργός, υποδηλώνοντας μια διαφορετική πολιτική πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki