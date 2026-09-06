Ο Μακάριος Λαζαρίδης ακυρώνει την παρουσία του στην 16η Γιορτή Γίδας λόγω της τραγωγίας στην Τανάγρα

Ο πολιτευόμενος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, προέβη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση της προγραμματισμένης παρουσίας του σε μια τοπική εκδήλωση. Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στο πανηγύρι της 16ης Γιορτής Γίδας, μια απόφαση που ελήφθη εσπευσμένα. Η ακύρωση αυτή συνδέεται άμεσα με την τραγωδία που σημειώθηκε στην Τανάγρα, όπου δύο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίδειξης.

Η τραγωδία στην Τανάγρα

Η αιτία της ακύρωσης της παρουσίας του κ. Λαζαρίδη είναι η πρόσφατη τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα, με τη συντριβή ενός Phantom στην περιοχή της Τανάγρας. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, δύο πιλότοι της Πολεμικής μας Αεροπορίας έχασαν τραγικά τη ζωή τους. Το συμβάν αυτό προκάλεσε βαθύτατη θλίψη σε όλη τη χώρα, καθώς αφορά την απώλεια δύο αξιωματικών εν ώρα καθήκοντος.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, μέσω του επίσημου λογαριασμού του, εξέφρασε την «Απέραντη θλίψη» που τον διακατέχει για τον θάνατο των δύο αυτών πιλότων. Η δήλωσή του υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του γεγονότος και τον αντίκτυπο που είχε στην κοινή γνώμη. Οι δύο αξιωματικοί, όπως ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης, «έπεσαν στο καθήκον τόσο άδικα και πρόωρα, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την Πατρίδα».

Το πένθος της Ελλάδας και τα συλλυπητήρια

Στην ίδια του την ανάρτηση, ο πολιτευόμενος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως «Η Ελλάδα πενθεί» για την τραγική αυτή απώλεια. Η φράση αυτή αποτυπώνει το κλίμα εθνικού πένθους που επικρατεί μετά το δυστύχημα των δύο πιλότων. Η θυσία τους κατά τη διάρκεια της επίδειξης στην Τανάγρα έχει αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην Πολεμική Αεροπορία και την ελληνική κοινωνία.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, αναγνωρίζοντας το μέγεθος της απώλειας, απέστειλε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια. Τα συλλυπητήρια αυτά απευθύνονται τόσο στις οικογένειες των δύο αδικοχαμένων πιλότων, όσο και στους συναδέλφους τους στην Πολεμική Αεροπορία. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση συμπαράστασης και σεβασμού προς τους πληγέντες και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ακύρωση συμμετοχής στην 16η Γιορτή Γίδας

Η τραγωδία στην Τανάγρα είχε ως άμεση συνέπεια την ακύρωση της προγραμματισμένης παρουσίας του κ. Λαζαρίδη σε μια τοπική εκδήλωση. Συγκεκριμένα, ο ίδιος δήλωσε ότι «Η τραγωδία αυτή δε θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγκαίνια της 90ης Δ.Ε.Θ., να παρευρεθώ στο πανηγύρι της 16ης Γιορτής Γίδας». Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος».

Η απόφαση αυτή, όπως γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο τον πολιτευόμενο, σημαίνει ότι οι διοργανωτές και οι παρευρισκόμενοι στην 16η Γιορτή Γίδας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τον υποδεχθούν. Ο κ. Λαζαρίδης είχε προγραμματίσει να μεταβεί στο πανηγύρι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, το κλίμα πένθους και η σοβαρότητα των περιστάσεων τον οδήγησαν στην αναθεώρηση του προγράμματός του.

Η ανακοίνωση του πολιτευόμενου της Νέας Δημοκρατίας

Η ενημέρωση για την ακύρωση της παρουσίας του Μακάριου Λαζαρίδη στη Γιορτή Γίδας έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού του. Ο πολιτευόμενος της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε αυτόν τον τρόπο για να μεταφέρει το μήνυμά του, τόσο για την τραγωδία όσο και για την αλλαγή στο πρόγραμμά του. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έκφρασης συμπαράστασης από πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Η απόφαση του κ. Λαζαρίδη να απέχει από μια εορταστική εκδήλωση, όπως το πανηγύρι της 16ης Γιορτής Γίδας, υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στην τήρηση ενός κλίματος σεβασμού και πένθους μετά από ένα τόσο τραγικό συμβάν. Η παρουσία του σε μια τέτοια εκδήλωση, υπό τις παρούσες συνθήκες, θα θεωρούνταν ασύμβατη με το πένθος που βιώνει η χώρα για την απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με πληροφορίες από: Reader