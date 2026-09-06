Ο Κώστας Τσουκαλάς για τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού: «Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση το τρίπτυχο Μητσοτάκη»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε το τρίπτυχο της διακυβέρνησης ως «αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση». Η κριτική του εστιάστηκε σε ζητήματα οικονομίας, εξωτερικής πολιτικής, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τη διαχείριση των θεσμών.

Το τρίπτυχο της κριτικής και η οικονομική πολιτική

«Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο που χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη σημερινή του συνέντευξη Τύπου», τόνισε αρχικά ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την περίοδο 2023-2027 ως τετραετία ανάπτυξης.

Ωστόσο, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, κάνοντας λόγο για «τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων». Επισήμανε την κατάσταση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, τόνισε ότι η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι τελευταία στην Ευρωζώνη και τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική και για το δημόσιο χρέος, τα πρωτογενή πλεονάσματα, την πρώτη κατοικία και το ασφαλιστικό σύστημα.

Εξωτερική πολιτική και η στρατηγική των «ήρεμων νερών»

Στη συνέχεια, ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική και ειδικότερα στη στρατηγική των «ήρεμων νερών» που ακολουθεί η κυβέρνηση. «Υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιάσει τα “ήρεμα νερά” ως κάτι παρεμπίπτον, όταν ο ίδιος τα είχε αναγάγει σε κεντρική πολιτική επιλογή», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δόθηκε χώρος στην Τουρκία να καλύπτει τις αναθεωρητικές λογικές της κάτω από δήθεν «καλές προθέσεις». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν επιδιώκει ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να αποφεύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα.

Αιχμηρή κριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «με περισσή θρασύτητα, ο πρωθυπουργός βάπτισε ως δήθεν “μεταρρυθμιστική αστοχία” ένα σκάνδαλο για το οποίο υπάρχουν ήδη σοβαρές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες για τη χώρα».

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για ένα «πάρτι διαφθοράς» στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Επιδοτήσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, το οποίο ενδέχεται να κοστίσει στους πολίτες τεράστια ποσά, με αναφορές για πρόστιμο κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Υπογράμμισε επίσης ότι για το σκάνδαλο αυτό έχουν καταδικαστεί ήδη «κολλητοί» του κ. Μητσοτάκη, τους οποίους ο ίδιος επέλεξε να διοικούν τον οργανισμό.

Θεσμοί και η πολιτική διαδρομή του πρωθυπουργού

Σχολιάζοντας, παράλληλα, την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι αυτή η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πολιτική του διαδρομή. Κατά τον κ. Τσουκαλά, ο πρωθυπουργός έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως αυτός που «έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης «έστησε το παρακράτος των υποκλοπών διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του για την ασυλία των υπουργών του». Τέλος, ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε σε «δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό» με τον κ. Τσίπρα, όσον αφορά τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, τα σκάνδαλα και την υποβάθμιση των θεσμών. Πρόσθεσε επίσης ότι «δίδυμα φεγγάρια» είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, και πως αν ο πρωθυπουργός έχει απορίες για το πως εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του, ο οποίος παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos