Η σκληρή απάντηση Σαμαρά στον Μητσοτάκη: «Θα μείνεις στην ιστορία ως πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών και των υποκλοπών»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν έχασε χρόνο και μέσα σε λίγες ώρες απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το καυστικό σχόλιο προς το πρόσωπό του, το οποίο είχε γίνει στη συνέντευξη τύπου της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ένα βίντεο και ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ο κ. Σαμαράς αντέδρασε στις δηλώσεις του νυν πρωθυπουργού, ο οποίος είχε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας σε περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός δημιουργήσει δικό του κόμμα.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ

Ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ, άφησε αιχμές για τον Αντώνη Σαμαρά. Είχε αναφέρει ότι ο πρώην πρωθυπουργός διαθέτει «τεχνογνωσία» για το πώς μπορεί να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός κάλεσε τον κ. Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του, θέτοντας έτσι το ζήτημα της πολιτικής του κληρονομιάς.

Η άμεση αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού

Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε άμεσα, τονίζοντας ότι το ποιος μπορεί να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Υπενθύμισε την εκλογή του στην ηγεσία της ΝΔ από περίπου 800.000 ψηφοφόρους, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, όπως τότε όταν οχτακόσιες χιλιάδες Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.»

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι περιφρονεί αυτόν τον λαό και τον κάλεσε να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία. «Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία.»

Οι κατηγορίες για ακρίβεια, διαφθορά και αλαζονεία

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο «πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της woke ατζέντας».

Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη φτωχοποίηση της επαρχίας, προσθέτοντας και αυτό το στοιχείο στις κατηγορίες που απηύθυνε κατά του κ. Μητσοτάκη.

Αναφορές σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα

Ο κ. Σαμαράς συνέχισε την κριτική του, αναφερόμενος σε μια σειρά από οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, μίλησε για τους φόρους, το κυνηγητό της μεσαίας τάξης, καθώς και την εξαθλίωση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων.

Στην ίδια δήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για την καταστροφή της εστίασης, υπογραμμίζοντας τις επιπτώσεις των κυβερνητικών πολιτικών στον συγκεκριμένο κλάδο.

Εξωτερική πολιτική, μεταναστευτικό και σκάνδαλα στο στόχαστρο

Η επίθεση του Αντώνη Σαμαρά επεκτάθηκε και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και μεταναστευτικού. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εξωτερική πολιτική του κατευνασμού και των υποκλίσεων», ενώ αναφέρθηκε και στους «δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες που πήραν άσυλο».

Τέλος, ο πρώην πρωθυπουργός έθιξε κρίσιμα ζητήματα που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Φραπέ και ο χασάπης, τα Τέμπη και οι υποκλοπές. Ολοκλήρωσε τη δήλωσή του με την ακόλουθη φράση: «Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.»

Με πληροφορίες από: Gazzetta