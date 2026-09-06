Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο «Ριζοσπάστης» φρόντισε να παρέμβει με μια σαφή αιχμή. Δημοσιογράφος της εφημερίδας απευθύνθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, εκφράζοντας την ελπίδα να μην αποκλειστούν από τη διαδικασία των ερωτήσεων για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία στους παρευρισκόμενους στην αίθουσα.

Η παρέμβαση του «Ριζοσπάστη» και η αιχμή για τον αποκλεισμό

Ο δημοσιογράφος του «Ριζοσπάστη» επέλεξε να απευθυνθεί σε οξύ τόνο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Η παρέμβαση αυτή έλαβε χώρα όταν ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στον περιορισμένο χρόνο που απέμενε για ερωτήσεις, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ. Η συγκεκριμένη στιγμή επιλέχθηκε για να τεθεί το ζήτημα που απασχολούσε την εφημερίδα.

Με αφορμή τη διαδικασία των ερωτήσεων προς τον πρωθυπουργό, η δημοσιογράφος παρενέβη με εμφανή αιχμή, δηλώνοντας: «Ελπίζω να μην μας αποκλείσετε για τέταρτη χρονιά». Με αυτή τη δήλωση, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της μη συμμετοχής της εφημερίδας στις ερωτήσεις των προηγούμενων ετών, υπογραμμίζοντας την ανησυχία για ενδεχόμενο νέο αποκλεισμό.

Στιγμιαία αμηχανία και προηγούμενες κριτικές

Η ατάκα της δημοσιογράφου προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία σε όσους βρίσκονταν στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου. Το θέμα του αποκλεισμού του «Ριζοσπάστη» από τις ερωτήσεις του πρωθυπουργού είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο έντονης κριτικής κατά τις προηγούμενες χρονιές. Η υπενθύμιση αυτή έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή, πριν καν φανεί αν η «παράδοση» του αποκλεισμού θα συνεχιζόταν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η εφημερίδα «Ριζοσπάστης» φρόντισε να κάνει εγκαίρως αυτή την υπενθύμιση. Η ενέργεια αυτή έγινε πριν ακόμη διαφανεί η πρόθεση για τη σειρά των ερωτήσεων και την πιθανή συμμετοχή της εφημερίδας στη διαδικασία, θέτοντας το ζήτημα από νωρίς.

Η ερώτηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Παρά την αρχική αιχμή και την αμηχανία που προκλήθηκε, ο «Ριζοσπάστης» τελικά κατέθεσε ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ερώτηση αφορούσε συγκεκριμένα την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Το θέμα της ερώτησης επικεντρώθηκε στον αντιβαλλιστικό και αντι-drone θόλο, ένα σύστημα άμυνας με σημαντικό κόστος.

Η συμφωνία για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού του αντιβαλλιστικού και αντι-drone θόλου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε κόστος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ερώτηση του «Ριζοσπάστη» έθιξε τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας και τις πιθανές επιπτώσεις της, φέρνοντας ένα σημαντικό θέμα στην ατζέντα της συνέντευξης Τύπου.

Δεσμεύσεις του πρωθυπουργού και πιθανοί κίνδυνοι

Στο πλαίσιο της ερώτησής του, ο «Ριζοσπάστης» έκανε λόγο για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν τη μη εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους που βρίσκονται εν εξελίξει σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η εφημερίδα υπογράμμισε την αντίφαση μεταξύ αυτών των δεσμεύσεων και των εξελίξεων.

Την ίδια στιγμή, η ερώτηση επεσήμανε ότι οι εμπλεκόμενοι σε αυτούς τους πολέμους τονίζουν πως στόχοι αποτελούν όσοι φιλοξενούν βάσεις του ΝΑΤΟ. Το κεντρικό ερώτημα που τέθηκε από τον «Ριζοσπάστη» ήταν εάν η ύπαρξη του εν λόγω θόλου στην Ελλάδα μπορεί να καταστήσει τη χώρα στόχο αντιποίνων από δυνάμεις όπως η Ρωσία και το Ιράν, δημιουργώντας προβληματισμό για την εθνική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Reader