Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τοποθετήθηκε για τα γήπεδα των μεγάλων αθλητικών συλλόγων της πόλης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις προοπτικές για την Τούμπα του ΠΑΟΚ, τις παρεμβάσεις στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον και το προπονητήριο του Άρη, καθώς και στην πλήρη ανακατασκευή του Καυτανζογλείου για τον Ηρακλή. Οι δηλώσεις του περιέγραψαν τα σχέδια για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Θεσσαλονίκης.

Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην 90η ΔΕΘ, αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Ξεκαθάρισε την κυβερνητική θέση, δηλώνοντας ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει ένα νέο γήπεδο, καθώς και ότι δεν υπάρχει πρόθεση να αδικηθεί ο σύλλογος σε σχέση με άλλες ομάδες.

Για την υλοποίηση του έργου, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης. Αυτό το μοντέλο θα περιλαμβάνει τη συγχρηματοδότηση του έργου από την πολιτεία, σε συνεργασία με τον ιδιώτη επενδυτή. Τόνισε ότι η προσέγγιση αυτή είναι ανάλογη με όσα έχουν γίνει και για άλλες ομάδες στην Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του σχεδίου, δηλώνοντας την πεποίθηση ότι η υλοποίηση του νέου γηπέδου στην Τούμπα μπορεί να επιτευχθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση για την προώθηση του έργου.

Οι παρεμβάσεις για τον Άρη: Αλεξάνδρειο και προπονητήριο

Σχετικά με τον Άρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να υπενθυμίσει στους φιλάθλους του συλλόγου την παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ως στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης του σταδίου για πολλά χρόνια στο μέλλον, διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητά του.

Πέραν του Αλεξανδρείου, ο πρωθυπουργός προχώρησε και σε μια νέα εξαγγελία που αφορά τον Άρη. Ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου προπονητηρίου, το οποίο θα ανεγερθεί στην περιοχή πέριξ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το προπονητήριο αυτό θα κατασκευαστεί σε ένα μικρό πάρκο, προσφέροντας σύγχρονες εγκαταστάσεις για τις ανάγκες του συλλόγου.

Η αξιοποίηση του νέου προπονητηρίου, όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι δυνατή μετά την ολοκλήρωσή του, ενισχύοντας περαιτέρω τις αθλητικές υποδομές που διαθέτει ο Άρης. Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην υποστήριξη του συλλόγου σε επίπεδο εγκαταστάσεων.

Σκέψεις για μετεγκατάσταση του ποδοσφαιρικού Άρη

Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την επιθυμία να βρεθεί ένα σχέδιο για πιθανή μετεγκατάσταση της ομάδας σε έναν άλλο χώρο. Διευκρίνισε ότι υπάρχουν τέτοιες ιδέες στο τραπέζι, ωστόσο δεν έχουν ακόμη ωριμάσει στο βαθμό που να επιτρέπουν την άμεση υλοποίησή τους.

Ο στόχος πίσω από μια τέτοια πιθανή μετεγκατάσταση είναι η αξιοποίηση του υφιστάμενου γηπέδου του Άρη, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα επιδιωχθεί η αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Χαριλάου, προσφέροντας οφέλη στην τοπική κοινωνία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε προσωπικά το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο σχέδιο, δηλώνοντας ότι θα ήθελε πολύ να μελετηθεί ενδελεχώς και να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησής του. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη βούληση για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ποδοσφαιρικού Άρη.

Ανακατασκευή του Καυτανζογλείου για τον Ηρακλή

Για τον Γ.Σ. Ηρακλή, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πλήρη ανακατασκευή του ιστορικού Καυτανζογλείου Σταδίου. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης κλίμακας, το οποίο έχει προϋπολογισμό 11,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει την έκταση των εργασιών.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την αναγκαιότητα αυτής της παρέμβασης, καθώς το Καυτανζόγλειο είναι ένα γήπεδο που δεν είχε συντηρηθεί επαρκώς για πολλές δεκαετίες. Πλέον, με την πλήρη επισκευή του, το στάδιο θα αποκτήσει εκ νέου τη λάμψη και τη λειτουργικότητα που του αξίζει.

Η ανακατασκευή του Καυτανζογλείου αναμένεται να προσφέρει στον Ηρακλή σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες του συλλόγου και των αθλητών του. Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί τη στήριξη στις αθλητικές υποδομές της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta