Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων που εξήγγειλε. Οι παρεμβάσεις αυτές, συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισ. ευρώ, αναμένεται να εφαρμοστούν από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και το τέλος του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας, παράλληλα με τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών.

Το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε περίπου 30 παρεμβάσεις, με τις 12 σημαντικότερες να ξεχωρίζουν λόγω του δημοσιονομικού και κοινωνικού τους αποτυπώματος. Το σύνολο των μέτρων θα τεθεί σε εφαρμογή εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, το οποίο εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και τον Δεκέμβριο του 2027. Αυτό το αυστηρό χρονοδιάγραμμα αφορά την πορεία υλοποίησης των εξαγγελιών που έγιναν από τον πρωθυπουργό.

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών βρίσκονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση των εισοδημάτων, η στήριξη των οικογενειών, η στεγαστική πολιτική και η μείωση του ενεργειακού κόστους. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ανακούφιση των πολιτών και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ενίσχυση εισοδημάτων και ο στόχος για τον κατώτατο μισθό

Μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν αφορά τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, ο στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Αυτή η παρέμβαση αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων.

Η ενίσχυση των εισοδημάτων θεωρείται κρίσιμη για την οικονομική σταθερότητα των νοικοκυριών. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης, το οποίο συνδυάζεται με τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, ένα στοιχείο που χαρακτηρίστηκε ως απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Στήριξη δημόσιων υπαλλήλων και συνταξιούχων

Στα μέτρα περιλαμβάνεται και η ενίσχυση των δημόσιων υπαλλήλων, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2027 θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Η παρέμβαση αυτή επαναφέρει ουσιαστικά ένα μέρος του εν λόγω επιδόματος, το οποίο είχε καταργηθεί στο παρελθόν, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ανάσα στους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα.

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ. Το μέτρο αυτό διευρύνεται ώστε να αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ανακοινώθηκαν. Η κυβέρνηση επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει ένα ευρύ φάσμα συνταξιούχων, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους.

Δημοσιονομική συνέπεια ως «διαβατήριο αξιοπιστίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε με έμφαση ότι το πρόγραμμα των μέτρων κινείται «στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου». Τόνισε πως η υπέρβαση των ορίων δαπανών που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οδηγήσει σε ευρωπαϊκή επιτήρηση, γεγονός που θα είχε αρνητικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας.

Η δημοσιονομική συνέπεια χαρακτηρίστηκε από τον πρωθυπουργό ως «κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας», αλλά και ως «διαβατήριο αξιοπιστίας» για τη χώρα στις διεθνείς αγορές και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της στήριξης των πολιτών και της τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα.

Άλλες εξελίξεις στο περιθώριο της ΔΕΘ

Στο περιθώριο των ανακοινώσεων και των εκδηλώσεων της ΔΕΘ, σημειώθηκε η ακύρωση των εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της πτώσης ενός Phantom στην Τανάγρα, γεγονός που προκάλεσε θλίψη και οδήγησε στην αναστολή των κομματικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε κανονικά, όπως είχε προγραμματιστεί.

Με πληροφορίες από: Reader