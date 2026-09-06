Τα πραγματικά μέτωπα του Αντώνη Σαμαρά και η μάχη στη δεξιά πολυκατοικία

Η πρόσφατη σύγκρουση του Αντώνη Σαμαρά με την κυβέρνηση, αν και φαινομενικά αφορούσε τη «woke ατζέντα» την οποία επικαλέστηκε ο ίδιος, αποκάλυψε τα πραγματικά του πολιτικά μέτωπα. Η αντιπαράθεση αυτή κατέδειξε ποιοι είναι οι ουσιαστικοί αντίπαλοι του πρώην πρωθυπουργού στην τρέχουσα πολιτική σκηνή.

Είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς τους αντιπάλους. Ούτε ο ίδιος ο Σαμαράς πιστεύει πως υπάρχει έστω και ένας ψηφοφόρος που σήμερα δηλώνει ότι θα ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μπορεί να μεταστραφεί υπέρ του.

Η πρόσφατη σύγκρουση και οι πραγματικοί αντίπαλοι

Η τελευταία σύγκρουση μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της κυβέρνησης προσέλκυσε το ενδιαφέρον, παρόλο που ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός επικαλέστηκε τη «woke ατζέντα» ως αιτία της διαφωνίας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται στην ίδια την αντιπαράθεση, η οποία δεν είχε καν πραγματικό αντικείμενο, αλλά στο γεγονός ότι αυτή η σύγκρουση κατέδειξε με σαφήνεια ποια είναι τα πραγματικά μέτωπα και οι ουσιαστικοί αντίπαλοι του Αντώνη Σαμαρά.

Είναι πλέον φανερό ότι στους αντιπάλους αυτούς δεν περιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία. Ούτε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς πιστεύει ότι υπάρχει έστω και ένας ψηφοφόρος που δηλώνει σήμερα ότι θα ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο οποίος θα μπορούσε να μεταστραφεί υπέρ του πρώην πρωθυπουργού.

Ο εκλογικός χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας

Η πραγματική εκλογική αρένα για τον Αντώνη Σαμαρά αφορά τον ευρύτερο χώρο που έχει διαμορφωθεί δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο χώρος δημιουργήθηκε μετά το ρήγμα που σημειώθηκε το 2023, εξαιτίας θεμάτων όπως ο γάμος ομοφύλων, αλλά και άλλων ζητημάτων που προκάλεσαν αναταράξεις στο εκλογικό σώμα.

Από τους ψηφοφόρους που ανήκουν σε αυτόν τον χώρο, ένα μέρος, το οποίο παραμένει άγνωστο ως προς το μέγεθός του, αναμένεται ότι θα ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Ένα άλλο τμήμα θα αναζητήσει μια κεντρώα λύση ή θα επιλέξει την αποχή από τις εκλογές. Ωστόσο, ένα τρίτο τμήμα, το οποίο ενδέχεται να είναι και το μεγαλύτερο, αναμένεται να κατευθυνθεί προς δυνάμεις που βρίσκονται δεξιότερα του κυβερνώντος κόμματος.

Η στρατηγική του Αντώνη Σαμαρά

Αυτός ακριβώς ο χώρος, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είναι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός σπεύδει να προλάβει άλλες πολιτικές οντότητες και πρόσωπα που διεκδικούν την επιρροή σε αυτό το εκλογικό κοινό. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Βελόπουλος, ο οποίος έχει σταθεροποιηθεί κοντά στο 10% των προτιμήσεων, η Λατινοπούλου και η Καρυστιανού.

Επίσης, ο Αντώνης Σαμαράς λαμβάνει υπόψη του και την ενδεχόμενη κάθοδο του Κασιδιάρη, εφόσον αυτός καταφέρει να εμφανιστεί με κάποιο νόμιμο όχημα στις εκλογικές αναμετρήσεις. Το ποιος θα κυριαρχήσει τελικά σε αυτόν τον χώρο, ποιος θα βρεθεί σε δυσχερή θέση και ποιος θα διασωθεί οριακά, παραμένει ακόμη άγνωστο. Δεδομένου, όμως, ότι ο Σαμαράς χαρακτηρίζεται ως σκληρός παίκτης στην πολιτική, κανείς από τους ανταγωνιστές του δεν θα πρέπει να αισθάνεται άνετα.

Αντιδράσεις και εσωτερικές εντάσεις

Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στον ευρύτερο δεξιό χώρο. Ο Βελόπουλος ήταν ο πρώτος που αντέδρασε, επιτιθέμενος στην παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, δείχνοντας την ένταση του ανταγωνισμού.

Επιπλέον, ο Καρατζαφέρης, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως παλαιότατος μητσοτακικός, καταλόγισε στον Αντώνη Σαμαρά έλλειψη μπέσας. Η αιτία αυτής της κατηγορίας ήταν το γεγονός ότι ο Σαμαράς κάποτε του πήρε τα πιο σημαντικά στελέχη από τον ΛΑΟΣ. Ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, μάλιστα, ταυτίζει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία με τον ΛΑΟΣ. Όλα αυτά συνθέτουν έναν «μύλο στη δεξιά πολυκατοικία», ένα «μπάχαλο» που είναι άκρως αποκαλυπτικό για τα πραγματικά μέτωπα της πολιτικής σκηνής.

Το σενάριο της καθόδου Κασιδιάρη

Η κατάσταση στον δεξιό χώρο αναμένεται να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα αν εμφανιστεί και ο Κασιδιάρης με κάποιο νόμιμο πολιτικό σχήμα. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το παιχνίδι θα αποκτήσει επιπλέον ενδιαφέρον και θα δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα.

Το πρόβλημα αυτό θα αφορά τη στάση της αντιδυτικής, ρωσόφιλης και κινεζόφιλης Δεξιάς. Αυτό το τμήμα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκλογικής πίτας που διεκδικούν τα προαναφερθέντα κόμματα και πρόσωπα. Η εμφάνιση του Κασιδιάρη θα αναδιατάξει τις ισορροπίες και θα εντείνει τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση αυτών των ψηφοφόρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki