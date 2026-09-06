Ο πρωθυπουργός παρουσίασε στη ΔΕΘ οδικό χάρτη μέτρων και εκλογών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσίασε έναν ολοκληρωμένο πολιτικό οδικό χάρτη. Αυτός ο χάρτης έχει ως ορίζοντα την άνοιξη του 2027 και τις επόμενες εκλογές, ενώ παράλληλα χαρτογραφεί τον δρόμο για τη χώρα μέχρι το 2030, εφόσον ο πρωθυπουργός εξασφαλίσει μια ακόμη τετραετία διακυβέρνησης. Το μήνυμα που θέλησε να στείλει η κυβέρνηση είναι σαφές: ο στόχος είναι να ακυρωθούν τα σενάρια περί δύο εκλογών και οι πολίτες να δώσουν εντολή κυβερνησιμότητας από την πρώτη κάλπη, χωρίς να εκφράσουν ψήφο διαμαρτυρίας.

Ο πολιτικός οδικός χάρτης και οι στοχεύσεις

Η φετινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ διαφοροποιήθηκε από μια κλασική παρουσίαση μεμονωμένων παροχών. Αντιθέτως, αποτέλεσε έναν ευρύτερο πολιτικό οδικό χάρτη, ο οποίος δεν περιορίζεται σε ένα προεκλογικό πακέτο στιγμής. Αντιθέτως, περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σταδιακών ελαφρύνσεων και αναπτυξιακών δεσμεύσεων που έχει σχεδιαστεί για να αποδίδει οφέλη στην κοινωνία μήνα με τον μήνα.

Αυτή η προσέγγιση έχει ως στόχο να διατηρεί ζεστά όλα τα κοινά στα οποία απευθύνονται τα μέτρα, μέχρι την ημέρα που οι πολίτες θα βρεθούν πάνω από την κάλπη. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να αξιοποιήσει την καλή πορεία της οικονομίας ως το βασικό της χαρτί στον δρόμο προς τις εκλογές. Στόχος είναι η μετατροπή της δημοσιονομικής σταθερότητας, των πρωτογενών πλεονασμάτων και της ανάπτυξης σε χειροπιαστό εισόδημα για τους πολίτες.

Οικονομία και κοινωνική στήριξη

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι θετικοί μακροοικονομικοί δείκτες από μόνοι τους δεν επαρκούν, καθώς η κοινωνία συνεχίζει να αντιμετωπίζει πιέσεις από τις τιμές των τροφίμων, τα ενοίκια και το ενεργειακό κόστος. Για τον λόγο αυτό, το πακέτο των μέτρων έχει σχεδιαστεί ώστε να απλώνεται σε πολλές κοινωνικές ομάδες.

Με αυτόν τον τρόπο, σχεδόν κάθε εκλογική κατηγορία αναμένεται να έχει κάτι να περιμένει από τις εξαγγελίες. Η προσπάθεια είναι να αισθανθούν οι πολίτες άμεσα την βελτίωση στην καθημερινότητά τους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στις κυβερνητικές πολιτικές.

Άμεσες παρεμβάσεις και ενισχύσεις

Οι πρώτες παρεμβάσεις από το πακέτο των μέτρων αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Συγκεκριμένα, στις 25 Σεπτεμβρίου προβλέπεται η αναδρομική καταβολή διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Τον Νοέμβριο, θα επιστραφεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στους αγρότες, με την επιστροφή να γίνεται στην αντλία. Επίσης, στις 30 Νοεμβρίου, θα καταβληθεί η αυξημένη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σε άτομα με αναπηρία, καθώς και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Τον ίδιο μήνα, θα δοθεί και η επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025.

Πολιτικές στοχεύσεις των μέτρων

Ο συμβολισμός πίσω από αυτές τις ενισχύσεις είναι προφανής. Οι συνταξιούχοι αποτελούν μια μεγάλη και πολιτικά κρίσιμη δεξαμενή ψηφοφόρων. Παράλληλα, οι αγρότες είναι μια ομάδα που έχει συγκρουστεί με την κυβέρνηση και έχει στραφεί σε σημαντικό βαθμό προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Η ενίσχυση αυτών των ομάδων δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά αποτελεί και μια προσπάθεια πολιτικής επαναπροσέγγισης από την πλευρά της κυβέρνησης. Στόχος είναι να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη και η στήριξη αυτών των κρίσιμων κοινωνικών και εκλογικών κατηγοριών.

Μέτρα με ορίζοντα το 2027

Περαιτέρω μέτρα αναμένεται να ενεργοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2027. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος για τρίτεκνες οικογένειες για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, καθώς και η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.

Επίσης, προβλέπεται η μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ στους λογαριασμούς ρεύματος και η έναρξη του προγράμματος «Σπίτι μου 3», το οποίο ανέρχεται σε ύψος 2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, θα ξεκινήσει ο «κουμπαράς» για τα νεογέννητα, με κρατική συμμετοχή στις αποταμιεύσεις των γονέων. Η δεύτερη πολιτική στόχευση αυτών των μέτρων αφορά τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους που δυσκολεύονται να αποκτήσουν κατοικία και τους ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί από την παραδοσιακή κομματική βάση.

Με πληροφορίες από: Topontiki