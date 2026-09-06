Αυτά είναι τα 12 πιο σημαντικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα εκτεταμένο πακέτο οικονομικών μέτρων από το βήμα της ΔΕΘ 2026. Οι παρεμβάσεις αυτές, που φέρουν τον τίτλο «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας – Μέρισμα Ανάπτυξης για Όλους», αφορούν ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων. Το πακέτο περιλαμβάνει αυξήσεις μισθών, διεύρυνση επιδομάτων και μειώσεις φόρων, με ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που εκτείνεται σε βάθος αρκετών ετών.

Αυξήσεις μισθών και ενισχύσεις για συνταξιούχους

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός είναι η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες.

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση για αυτή την κατηγορία πολιτών αυξάνεται στα 400 ευρώ. Η αυξημένη αυτή ενίσχυση θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026 και θα καλύψει περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες, καθώς η περίμετρος των δικαιούχων διευρύνεται. Το ποσό για τους συνταξιούχους αυξάνεται ειδικότερα από τα 300 στα 400 ευρώ.

Επιπλέον, στα τέλη Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου. Αυτές οι αυξήσεις θα βασιστούν στην πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς να γίνει συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά.

Φορολογικές ελαφρύνσεις και διεύρυνση επιδομάτων

Σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις ανακοινώθηκαν και για τις οικογένειες. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για 87.000 τρίτεκνους πολίτες, εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε ένας μισθωτός με τρία παιδιά και ατομικό εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος στο παρελθόν πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, και πλέον θα έχει μηδενική επιβάρυνση.

Την ίδια ημερομηνία, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2027, ξεκινά και η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά περίπου 218.000 πολίτες, με το μέσο ετήσιο όφελος για αυτούς να υπολογίζεται σε 220 ευρώ.

Στο πλαίσιο των μέτρων, αναφέρθηκε επίσης το επίδομα Χριστουγέννων και ο «κουμπαράς» των 60.000 ευρώ, ως μέρος των 12 βασικών παρεμβάσεων που συνθέτουν το πακέτο.

Στήριξη επαγγελματιών, αγροτών και επιστροφές ενοικίου

Οι επαγγελματίες αγρότες θα δουν την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο να ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2026. Η επιστροφή αυτή θα γίνεται απευθείας στην αντλία, μέσω ενός νέου συστήματος που θα τεθεί σε λειτουργία.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται και για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί θα λάβουν αναδρομικά διπλή επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024. Η πρώτη καταβολή αυτής της επιστροφής έχει προγραμματιστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Μία δεύτερη πληρωμή επιστροφής ενοικίου θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026, αυτή τη φορά για το φορολογικό έτος 2025. Και σε αυτή την περίπτωση, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν διπλό ενοίκιο.

Το ευρύ φάσμα των παρεμβάσεων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το πακέτο μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός περιλαμβάνει παρεμβάσεις που στοχεύουν σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες, οικογένειες, εργαζόμενους και συνταξιούχους. Οι εξαγγελίες καλύπτουν τη φορολογία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, το εισόδημα εργαζομένων και συνταξιούχων, τη στήριξη οικογενειών και αγροτών, τη στέγαση, καθώς και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αν και οι πρώτες πληρωμές μισθών και επιδομάτων αρχίζουν τον Νοέμβριο του 2026, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων είναι πολυετές. Οι περισσότερες φορολογικές παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ορατά αποτελέσματα μέσα στο 2027. Ορισμένες αλλαγές που αφορούν τις επιχειρήσεις και το ηλεκτρικό ρεύμα θα ολοκληρωθούν έως το 2029, υπογραμμίζοντας τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των εξαγγελιών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit